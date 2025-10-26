Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затоплення

Через пошкодження дамби у бєлгородській області рф не лише мирні жителі опинились під загрозою затоплення - це також стосується одразу 4 бригад російської армії, що воюють на Вовчанському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nexta.

Деталі

На ранок 26 жовтня рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.

Також повідомляється, що у районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Донця затопило бліндажі, де перебували російські військові. Під загрозою затоплення опинились підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад російської армії, що діяли на Волчанському напрямку.

Нагадаємо

У суботу, 25 жовтня, губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив про пошкодження греблі бєлгородського водосховища. За його словами, у разі повторного ураження можливе "підтоплення заплави річки з боку Харківської області та декількох вулиць населених пунктів області, на яких проживає близько 1000 жителів".