Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопления

Из-за повреждения дамбы в белгородской области рф не только мирные жители оказались под угрозой затопления - это также касается сразу 4 бригад российской армии, воюющих на Волчанском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nexta.

Детали

К утру 26 октября уровень воды упал более чем на метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.

Также сообщается, что в районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца затопило блиндажи, где находились российские военные. Под угрозой затопления оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад российской армии, действовавшие на Волчанском направлении.

Напомним

В субботу, 25 октября, губернатор белгородской области вячеслав гладков сообщил о повреждении плотины белгородского водохранилища. По его словам, в случае повторного удара возможно "подтопление поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов области, на которых проживает около 1000 жителей".