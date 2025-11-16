В российском селе графовка шебекинского округа белгородской области поднялся большой столб дыма. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По данным "СМИ" страны-агрессора, пожар на территории села графовка произошел из-за обстрела. После удара над местностью был виден значительный столб дыма.

Дополнительная информация о ситуации в графовке пока не уточняется.

Напомним

В ночь на 9 ноября в российском воронеже была атакована местная ТЭЦ, что привело к исчезновению электроэнергии в ряде домов.

Также УНН сообщал, что из-за повреждения дамбы в белгородской области рф, кроме мирных жителей, под угрозой затопления оказались 4 бригады российской армии, воюющие на Волчанском направлении.