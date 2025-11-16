В селе графовка под белгородом поднялся большой столб дыма после вероятного обстрела
Киев • УНН
В российском селе графовка шебекинского округа белгородской области поднялся большой столб дыма из-за вероятного обстрела. Дополнительная информация о ситуации пока не уточняется.
В российском селе графовка шебекинского округа белгородской области поднялся большой столб дыма. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
По данным "СМИ" страны-агрессора, пожар на территории села графовка произошел из-за обстрела. После удара над местностью был виден значительный столб дыма.
Дополнительная информация о ситуации в графовке пока не уточняется.
Напомним
В ночь на 9 ноября в российском воронеже была атакована местная ТЭЦ, что привело к исчезновению электроэнергии в ряде домов.
Также УНН сообщал, что из-за повреждения дамбы в белгородской области рф, кроме мирных жителей, под угрозой затопления оказались 4 бригады российской армии, воюющие на Волчанском направлении.