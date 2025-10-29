У розвідці США попереджають про налаштованість путіна продовжувати війну в Україні - NBC News

$42.070.07
48.970.21
ukenru
28 жовтня, 20:10 • 8530 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 43067 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 31847 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 36723 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 61845 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 35999 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 26789 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 21998 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17180 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 55669 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
81%
744мм
Популярнi новини
Після запеклого Ель Класіко, "Барселона" невдоволена станом Ямаля: "золотого хлопця" контролюватимуть суворіше 28 жовтня, 16:33 • 4944 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 16756 перегляди
Ціни на дизель у Європі різко зростають через санкції та перебої на НПЗ – Вloomberg28 жовтня, 17:57 • 3650 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 12552 перегляди
Вибух у Хмельницькому: 9 квартир зруйновано, 15 пошкоджено, рятувальна операція триваєPhoto21:52 • 4366 перегляди
Публікації
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 43070 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 41574 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 50648 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 61847 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 55670 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Блогери
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Хмельницький
Париж
Реклама
УНН Lite
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 12569 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 16774 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 25546 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я28 жовтня, 12:53 • 22640 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 44607 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian
Опалення

У розвідці США попереджають про налаштованість путіна продовжувати війну в Україні - NBC News

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Американська розвідка у жовтні надала Конгресу аналітику, згідно з якою путін "більш ніж будь-коли раніше" налаштований продовжувати війну. Немає жодних ознак готовності росії до компромісу щодо України, попри намагання Трампа організувати мирні переговори.

У розвідці США попереджають про налаштованість путіна продовжувати війну в Україні - NBC News

російський диктатор володимир путін рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та перемагати на полі бою. Про це повідомляє NBC News із посиланням на неназваних конгресмена та високопосадовця США, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що нещодавно американська розвідка в жовтні надала членам Конгресу аналітику, згідно з якою путін "більш ніж будь-коли раніше" налаштований продовжувати війну в Україні та просуватися на фронті.

Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав, що немає жодних ознак готовності росії до компромісу щодо України, попри намагання президента Дональда Трампа організувати мирні переговори

- цитує видання одного зі своїх співрозмовників.

Автори вказують, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року, коли путін наказав розпочати неспровоковане вторгнення в Україну.

Білий дім відмовився коментувати оцінку розвідки та вказав на публічні коментарі Трампа щодо зусиль для досягнення мирної угоди.

"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну. Він чітко заявив, що настав час припинити вбивства та укласти угоду про припинення війни. Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне вирішення питання війни, а постійний мир залежить від готовності росії до доброчесних переговорів", - зазначили у Білому домі.

Нагадаємо

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилить санкції проти росії, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. За його словами, це лише початок тиску на рф.

"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США28.10.25, 01:01 • 11852 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна