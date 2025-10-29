В разведке США предупреждают о настроенности Путина продолжать войну в Украине - NBC News

$42.070.07
48.970.21
ukenru
20:10 • 7604 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 41493 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 31022 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 35923 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 61016 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35863 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26699 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21952 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17139 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 55423 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
88%
744мм
Популярные новости
После ожесточенного Эль Класико «Барселона» недовольна состоянием Ямаля: «золотого мальчика» будут контролировать строже28 октября, 16:33 • 4184 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 16211 просмотра
Цены на дизель в Европе резко растут из-за санкций и перебоев на НПЗ – Bloomberg28 октября, 17:57 • 2916 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 12081 просмотра
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto21:52 • 3558 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 41497 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 41267 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 50410 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 61018 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 55423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Блогеры
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Хмельницкий
Париж
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 12090 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 16223 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 25375 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 22472 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 44443 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Хранитель

В разведке США предупреждают о настроенности Путина продолжать войну в Украине - NBC News

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Американская разведка в октябре предоставила Конгрессу аналитику, согласно которой Путин "более чем когда-либо ранее" настроен продолжать войну. Нет никаких признаков готовности России к компромиссу по Украине, несмотря на попытки Трампа организовать мирные переговоры.

В разведке США предупреждают о настроенности Путина продолжать войну в Украине - NBC News

российский диктатор владимир путин решительно настроен продолжать войну в Украине и побеждать на поле боя. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных конгрессмена и высокопоставленного чиновника США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что недавно американская разведка в октябре предоставила членам Конгресса аналитику, согласно которой путин "более чем когда-либо ранее" настроен продолжать войну в Украине и продвигаться на фронте.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал, что нет никаких признаков готовности россии к компромиссу по Украине, несмотря на попытки президента Дональда Трампа организовать мирные переговоры

- цитирует издание одного из своих собеседников.

Авторы указывают, что эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года, когда путин приказал начать неспровоцированное вторжение в Украину.

Белый дом отказался комментировать оценку разведки и указал на публичные комментарии Трампа относительно усилий по достижению мирного соглашения.

"Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну. Он четко заявил, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное решение вопроса войны, а постоянный мир зависит от готовности россии к добросовестным переговорам", - отметили в Белом доме.

Напомним

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилит санкции против россии, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, это только начало давления на рф.

"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США28.10.25, 01:01 • 11842 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина