В разведке США предупреждают о настроенности Путина продолжать войну в Украине - NBC News

российский диктатор владимир путин решительно настроен продолжать войну в Украине и побеждать на поле боя. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных конгрессмена и высокопоставленного чиновника США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что недавно американская разведка в октябре предоставила членам Конгресса аналитику, согласно которой путин "более чем когда-либо ранее" настроен продолжать войну в Украине и продвигаться на фронте.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал, что нет никаких признаков готовности россии к компромиссу по Украине, несмотря на попытки президента Дональда Трампа организовать мирные переговоры - цитирует издание одного из своих собеседников.

Авторы указывают, что эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года, когда путин приказал начать неспровоцированное вторжение в Украину.

Белый дом отказался комментировать оценку разведки и указал на публичные комментарии Трампа относительно усилий по достижению мирного соглашения.

"Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну. Он четко заявил, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны. Соединенные Штаты будут продолжать выступать за мирное решение вопроса войны, а постоянный мир зависит от готовности россии к добросовестным переговорам", - отметили в Белом доме.

Напомним

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усилит санкции против россии, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. По его словам, это только начало давления на рф.

