У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку міністра освіти і науки Лісового

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про відставку міністра освіти і науки Оксена Лісового. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт парламенту.

Деталі

Картка документу з’явилась на сайті Верховної Ради ще 9 грудня, однак станом на ранок 11 грудня його текст ще не оприлюднили. Авторами проекту постанови є нардепи Антон Яценко (позафракційний), Лариса Білозір (група "Довіра") і Дмитро Микиша (позафракційний).

Водночас нардеп Ярослав Желєзняк ще 4 грудня повідомляв, що питання розгляду цього проєкту постанови може бути винесене на порядок денний під час останнього пленарного тижня року - з 16 по 18 грудня.

Додатково

Оксен Лісовий є міністром освіти і науки України з 21 березня 2023 року. До того він брав участь у російсько-української війни у складі ДФТГ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжував виконувати обов'язки директора Національного центру "Мала Академія Наук України".

Нагадаємо

28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака.

4 грудня Володимир Зеленський заявив, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду.