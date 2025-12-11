В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке министра образования и науки Лисового

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отставке министра образования и науки Оксена Лисового. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Подробности

Карточка документа появилась на сайте Верховной Рады еще 9 декабря, однако по состоянию на утро 11 декабря его текст еще не обнародовали. Авторами проекта постановления являются нардепы Антон Яценко (внефракционный), Лариса Билозир (группа "Доверие") и Дмитрий Микиша (внефракционный).

В то же время нардеп Ярослав Железняк еще 4 декабря сообщал, что вопрос рассмотрения этого проекта постановления может быть вынесен на повестку дня во время последней пленарной недели года - с 16 по 18 декабря.

Дополнительно

Оксен Лисовой является министром образования и науки Украины с 21 марта 2023 года. До этого он участвовал в российско-украинской войне в составе ДФТГ 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В то же время дистанционно продолжал исполнять обязанности директора Национального центра "Малая Академия Наук Украины".

Напомним

28 ноября 2025 года Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака.

4 декабря Владимир Зеленский заявил, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность.