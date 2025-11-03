$42.080.01
Ексклюзив
14:12 • 32 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 1516 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 6152 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
08:56 • 23547 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 29615 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 28363 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
3 листопада, 08:09 • 24329 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 26690 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 41258 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 75785 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
У Польщі висунули обвинувачення антиукраїнському стримеру: що відомо

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Пйотру М., відомому як "Nazar", висунуто шість обвинувачень, включаючи пропаганду насильства та розпалювання ненависті. Його також підозрюють у керуванні автомобілем під впливом наркотиків та порушенні заборони на пропаганду символіки російської агресії.

У Польщі висунули обвинувачення антиукраїнському стримеру: що відомо

У Польщі антиукраїнському активісту та патостримеру Пйотру М., також відомому як "Nazar", висунуто обвинувачення за шістьма пунктами, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Чоловік був затриманий у п'ятницю співробітниками поліції Гдині за кермом авто. У його організмі було виявлено заборонені речовини. Як стало відомо кореспонденту радіостанції RMF FM, сьогодні суд мав ухвалити рішення про запобіжний захід підозрюваному.

"44-річний чоловік підозрюється у погрозах та публікації відеороликів із "холодною зброєю". Серед інших обвинувачень - пропаганда насильства та розпалювання ненависті за національними та релігійними ознаками", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, "чоловік також порушив заборону на пропаганду символіки, яка підтримує російську агресію проти України. Йому також висунуто обвинувачення у незаконному розголошенні особистих даних потерпілого", - пише видання.

Як вказується, "можливо, йому також буде висунуто обвинувачення в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння". І додається, що "під час арешту у його організмі було виявлено ТГК; кров була відправлена ​​на аналіз".

Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини02.11.25, 09:03 • 4304 перегляди

Юлія Шрамко

