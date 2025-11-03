У Польщі висунули обвинувачення антиукраїнському стримеру: що відомо
Київ • УНН
Пйотру М., відомому як "Nazar", висунуто шість обвинувачень, включаючи пропаганду насильства та розпалювання ненависті. Його також підозрюють у керуванні автомобілем під впливом наркотиків та порушенні заборони на пропаганду символіки російської агресії.
У Польщі антиукраїнському активісту та патостримеру Пйотру М., також відомому як "Nazar", висунуто обвинувачення за шістьма пунктами, повідомляє RMF24, пише УНН.
Деталі
Чоловік був затриманий у п'ятницю співробітниками поліції Гдині за кермом авто. У його організмі було виявлено заборонені речовини. Як стало відомо кореспонденту радіостанції RMF FM, сьогодні суд мав ухвалити рішення про запобіжний захід підозрюваному.
"44-річний чоловік підозрюється у погрозах та публікації відеороликів із "холодною зброєю". Серед інших обвинувачень - пропаганда насильства та розпалювання ненависті за національними та релігійними ознаками", - ідеться у публікації.
Як зазначає видання, "чоловік також порушив заборону на пропаганду символіки, яка підтримує російську агресію проти України. Йому також висунуто обвинувачення у незаконному розголошенні особистих даних потерпілого", - пише видання.
Як вказується, "можливо, йому також буде висунуто обвинувачення в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння". І додається, що "під час арешту у його організмі було виявлено ТГК; кров була відправлена на аналіз".
Кількість злочинів проти українців у Польщі зростає: названо причини02.11.25, 09:03 • 4304 перегляди