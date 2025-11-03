В Польше предъявили обвинения антиукраинскому стримеру: что известно

$42.080.01
Эксклюзив
13:00 • 3136 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 22348 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 28505 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 27438 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 23876 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26434 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 41094 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74968 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70770 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 57118 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Эксклюзивы
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 28847 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 30978 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго08:31 • 26094 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 25783 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 15851 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 8034 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 16098 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 26025 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 31230 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74966 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 7988 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 10485 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 24962 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 46262 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 96400 просмотра
В Польше предъявили обвинения антиукраинскому стримеру: что известно

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Пётру М., известному как «Nazar», предъявлено шесть обвинений, включая пропаганду насилия и разжигание ненависти. Его также подозревают в управлении автомобилем под воздействием наркотиков и нарушении запрета на пропаганду символики российской агрессии.

В Польше предъявили обвинения антиукраинскому стримеру: что известно

В Польше антиукраинскому активисту и патостримеру Петру М., также известному как "Nazar", предъявлены обвинения по шести пунктам, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Мужчина был задержан в пятницу сотрудниками полиции Гдыни за рулем автомобиля. В его организме были обнаружены запрещенные вещества. Как стало известно корреспонденту радиостанции RMF FM, сегодня суд должен был принять решение о мере пресечения подозреваемому.

"44-летний мужчина подозревается в угрозах и публикации видеороликов с "холодным оружием". Среди других обвинений - пропаганда насилия и разжигание ненависти по национальным и религиозным признакам", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, "мужчина также нарушил запрет на пропаганду символики, поддерживающей российскую агрессию против Украины. Ему также предъявлены обвинения в незаконном разглашении личных данных потерпевшего", - пишет издание.

Как указывается, "возможно, ему также будет предъявлено обвинение в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения". И добавляется, что "во время ареста в его организме был обнаружен ТГК; кровь была отправлена на анализ".

Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины02.11.25, 09:03 • 4292 просмотра

Юлия Шрамко

