В Польше предъявили обвинения антиукраинскому стримеру: что известно
Киев • УНН
Пётру М., известному как «Nazar», предъявлено шесть обвинений, включая пропаганду насилия и разжигание ненависти. Его также подозревают в управлении автомобилем под воздействием наркотиков и нарушении запрета на пропаганду символики российской агрессии.
В Польше антиукраинскому активисту и патостримеру Петру М., также известному как "Nazar", предъявлены обвинения по шести пунктам, сообщает RMF24, пишет УНН.
Детали
Мужчина был задержан в пятницу сотрудниками полиции Гдыни за рулем автомобиля. В его организме были обнаружены запрещенные вещества. Как стало известно корреспонденту радиостанции RMF FM, сегодня суд должен был принять решение о мере пресечения подозреваемому.
"44-летний мужчина подозревается в угрозах и публикации видеороликов с "холодным оружием". Среди других обвинений - пропаганда насилия и разжигание ненависти по национальным и религиозным признакам", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, "мужчина также нарушил запрет на пропаганду символики, поддерживающей российскую агрессию против Украины. Ему также предъявлены обвинения в незаконном разглашении личных данных потерпевшего", - пишет издание.
Как указывается, "возможно, ему также будет предъявлено обвинение в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения". И добавляется, что "во время ареста в его организме был обнаружен ТГК; кровь была отправлена на анализ".
Число преступлений против украинцев в Польше растет: названы причины02.11.25, 09:03 • 4292 просмотра