У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ
Київ • УНН
У Покровську тривають бої в міській забудові. російські загарбники намагаються просунутися на північ міста та перевдягаються в цивільний одяг, аби бути непомітними. Українським військовим вдалося частково відновити логістику, повідомив в ефірі "Суспільного" офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев, пише УНН.
Деталі
"Тривають вуличні бої в середині самого Покровська. Ударно-пошукові групи Сил оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють на знищують ворога", - зазначив Окішев.
Окішев розповів, що бої тривають як на підступах до Покровська, так і в самому місті. Окупанти хочуть просунутися на північ.
"Безпосередньо в місті Покровськ у них задачі закріпитися не стоїть. Вони намагаються, використовуючи маскування, прихованість та хитрощі, пройти через місто на його північні околиці. Якщо говорити загалом про Покровську агломерацію, то головна мета ворога це зайти з флангів та повністю перерізати наші логістичні шляхи. На даний час в нього цього не виходить, Сили оборони протистоять цьому", - розповів військовий.
Окішев також додав, що Силам оборони вдалося частково відновити логістику на півночі.
"Нещодавно вдалося частково відновити логістичні шляхи на півночі Покровської агломерації, тим самим завезти більше боєкомплекту, провести часткову ротацію Сил оборони України", - сказав Окішев.
Доповнення
За останні три доби відбулося 220 штурмів Покровська російськими загарбниками. Зокрема, у межах самого міста перебуває 314 російських військовослужбовців.
