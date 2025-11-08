В Покровске продолжаются уличные бои, россияне маскируются под гражданских - спикер 7-го корпуса ДШВ
Киев • УНН
В Покровске продолжаются уличные бои, российские захватчики пытаются продвинуться на север города, переодеваясь в гражданскую одежду. Украинским военным удалось частично восстановить логистику и завезти боекомплект.
Детали
"Продолжаются уличные бои внутри самого Покровска. Ударно-поисковые группы Сил обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и уничтожают врага", - отметил Окишев.
Окишев рассказал, что бои продолжаются как на подступах к Покровску, так и в самом городе. Оккупанты хотят продвинуться на север.
"Непосредственно в городе Покровск у них задачи закрепиться не стоит. Они пытаются, используя маскировку, скрытность и хитрость, пройти через город на его северные окраины. Если говорить в целом о Покровской агломерации, то главная цель врага это зайти с флангов и полностью перерезать наши логистические пути. В настоящее время у него этого не получается, Силы обороны противостоят этому", - рассказал военный.
Окишев также добавил, что Силам обороны удалось частично восстановить логистику на севере.
"Недавно удалось частично восстановить логистические пути на севере Покровской агломерации, тем самым завезти больше боекомплекта, провести частичную ротацию Сил обороны Украины", - сказал Окишев.
Дополнение
За последние трое суток произошло 220 штурмов Покровска российскими захватчиками. В частности, в пределах самого города находится 314 российских военнослужащих.
