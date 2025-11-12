У Перу автобус зірвався в яр: загинуло щонайменше 37 людей
Київ • УНН
В Перу пасажирський автобус упав у глибокий яр у регіоні Арекіпа, що призвело до загибелі щонайменше 37 людей та поранення десятків. Аварія сталася рано-вранці на шосе Панамерікана-Сур.
На півдні Перу сталася одна з наймасштабніших дорожніх трагедій останніх місяців – пасажирський автобус упав у глибокий яр у регіоні Арекіпа, спричинивши десятки жертв. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними місцевої влади, щонайменше 37 людей загинули, а десятки дістали поранення внаслідок аварії, що сталася рано-вранці на шосе Панамерікана-Сур поблизу району Окона.
Керівник регіонального управління охорони здоров’я Арекіпи Вальтер Опорто повідомив, що 36 осіб загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні.
Автобус зіткнувся з фургоном і з’їхав з дороги в яр
За офіційними даними уряду Арекіпи, 26 постраждалих перебувають у лікарнях, троє з них – у критичному стані. Попередні причини трагедії з’ясовуються, однак поліція не виключає перевищення швидкості чи технічної несправності.
Транспортні аварії в гірських районах Перу трапляються часто через складний рельєф і зношеність доріг, але нинішня катастрофа стала однією з найтяжчих за останній рік.
