В Перу автобус сорвался в овраг: погибли по меньшей мере 37 человек
Киев • УНН
В Перу пассажирский автобус упал в глубокий овраг в регионе Арекипа, что привело к гибели по меньшей мере 37 человек и ранению десятков. Авария произошла рано утром на шоссе Панамерикана-Сур.
На юге Перу произошла одна из самых масштабных дорожных трагедий последних месяцев – пассажирский автобус упал в глубокий овраг в регионе Арекипа, что привело к десяткам жертв. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным местных властей, по меньшей мере 37 человек погибли, а десятки получили ранения в результате аварии, произошедшей рано утром на шоссе Панамерикана-Сур вблизи района Окона.
79 человек оказались в больницах после столкновения поездов в Словакии10.11.25, 08:53 • 5858 просмотров
Руководитель регионального управления здравоохранения Арекипы Вальтер Опорто сообщил, что 36 человек погибли на месте, еще один человек скончался в больнице.
Автобус столкнулся с фургоном и съехал с дороги в овраг
У побережья Ливии кораблекрушение, более 40 человек погибли или пропали без вести12.11.25, 13:07 • 1442 просмотра
По официальным данным правительства Арекипы, 26 пострадавших находятся в больницах, трое из них – в критическом состоянии. Предварительные причины трагедии выясняются, однако полиция не исключает превышения скорости или технической неисправности.
Транспортные аварии в горных районах Перу случаются часто из-за сложного рельефа и изношенности дорог, но нынешняя катастрофа стала одной из самых тяжелых за последний год.
В дагестане разбился вертолет: есть погибшие и пострадавшие07.11.25, 16:33 • 2651 просмотр