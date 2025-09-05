У Німеччині запрацював найшвидший суперкомп'ютер Європи

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав запуск роботи суперкомп'ютера "Юпітер" у дослідницькому центрі Юліха - технологічним і науковим проривом. Передає УНН із посиланням на ARD та DPA.

У німецькому місті Юліх, поблизу Аахена, у п'ятницю, 5 вересня, офіційно введено в експлуатацію "Юпітер" (Jupiter) - найшвидший суперкомп'ютер Європи. "Машина" коштує 500 мільйонів євро, працює на зеленій електроенергії та надзвичайно швидка.

Маючи обчислювальну потужність понад трильйон операцій за секунду — що можна порівняти з потужністю мільйона смартфонів — "Юпітер" наразі є найшвидшим суперкомп'ютером Європи.