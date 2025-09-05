У Німеччині запрацював найшвидший суперкомп'ютер Європи
У Німеччині запущено суперкомп'ютер "Юпітер" вартістю 500 мільйонів євро, який є найшвидшим у Європі. Він працює на зеленій енергії та має обчислювальну потужність понад трильйон операцій за секунду.
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав запуск роботи суперкомп'ютера "Юпітер" у дослідницькому центрі Юліха - технологічним і науковим проривом. Передає УНН із посиланням на ARD та DPA.
Деталі
У німецькому місті Юліх, поблизу Аахена, у п'ятницю, 5 вересня, офіційно введено в експлуатацію "Юпітер" (Jupiter) - найшвидший суперкомп'ютер Європи. "Машина" коштує 500 мільйонів євро, працює на зеленій електроенергії та надзвичайно швидка.
Маючи обчислювальну потужність понад трильйон операцій за секунду — що можна порівняти з потужністю мільйона смартфонів — "Юпітер" наразі є найшвидшим суперкомп'ютером Європи.
Крім того, система вважається особливо енергоефективною. Враховуючи величезне енергоспоживання обчислювальних операцій штучного інтелекту, подібна перевага "Юпітер" є надзвичайно доречною.
"У той час, коли цифровізація та штучний інтелект вимагають дедалі більше енергії, за допомогою "Юпітера" ми демонструємо, як може виглядати шлях до ресурсоефективних обчислень", пояснює Астрід Ламбрехт, голова дослідницького центру Юліха.
Канцлер Мерц вже назвав запуск системи Jupiter технологічним і науковим проривом. Суперкомп'ютер у майбутньому допоможе, зокрема, у дослідженнях клімату та штучного інтелекту.
Він повинен обчислювати кліматичні моделі, розробляти ліки — і зміцнювати позиції Європи в глобальній гонці штучного інтелекту.
Китай у травні 2025 року почав збирати свій суперкомп'ютер у космосі.
