В Германии заработал самый быстрый суперкомпьютер Европы

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:35 • 84 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 6994 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 11026 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 21547 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 31532 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 27925 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 48784 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 40168 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 53152 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 43909 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
49%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 16876 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 16082 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 35436 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 40119 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 13909 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 6964 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 13057 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 35512 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 48752 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 36305 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Соединённые Штаты
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 28415 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 72718 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 28056 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 32996 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 34477 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М
Ту-95
Financial Times

В Германии заработал самый быстрый суперкомпьютер Европы

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Германии запущен суперкомпьютер "Юпитер" стоимостью 500 миллионов евро, который является самым быстрым в Европе. Он работает на зеленой энергии и имеет вычислительную мощность более триллиона операций в секунду.

В Германии заработал самый быстрый суперкомпьютер Европы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал запуск работы суперкомпьютера "Юпитер" в исследовательском центре Юлиха технологическим и научным прорывом. Передает УНН со ссылкой на ARD и DPA.

Детали

В немецком городе Юлих, недалеко от Аахена, в пятницу, 5 сентября, официально введен в эксплуатацию "Юпитер" (Jupiter) - самый быстрый суперкомпьютер Европы. "Машина" стоит 500 миллионов евро, работает на зеленой электроэнергии и чрезвычайно быстра.

Имея вычислительную мощность более триллиона операций в секунду — что можно сравнить с мощностью миллиона смартфонов — "Юпитер" сейчас является самым быстрым суперкомпьютером Европы.

- сообщают немецкие СМИ.

Кроме того, система считается особенно энергоэффективной. Учитывая огромное энергопотребление вычислительных операций искусственного интеллекта, подобное преимущество "Юпитера" является чрезвычайно уместным.

"В то время, когда цифровизация и искусственный интеллект требуют все больше энергии, с помощью "Юпитера" мы демонстрируем, как может выглядеть путь к ресурсоэффективным вычислениям", объясняет Астрид Ламбрехт, глава исследовательского центра Юлиха.

Канцлер Мерц уже назвал запуск системы Jupiter технологическим и научным прорывом. Суперкомпьютер в будущем поможет, в частности, в исследованиях климата и искусственного интеллекта.

Он должен вычислять климатические модели, разрабатывать лекарства — и укреплять позиции Европы в глобальной гонке искусственного интеллекта.

Напомним

Китай в мае 2025 года начал собирать свой суперкомпьютер в космосе.

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта22.08.25, 21:20 • 5127 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Электроэнергия
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Китай