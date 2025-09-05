В Германии заработал самый быстрый суперкомпьютер Европы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал запуск работы суперкомпьютера "Юпитер" в исследовательском центре Юлиха технологическим и научным прорывом. Передает УНН со ссылкой на ARD и DPA.

Детали

В немецком городе Юлих, недалеко от Аахена, в пятницу, 5 сентября, официально введен в эксплуатацию "Юпитер" (Jupiter) - самый быстрый суперкомпьютер Европы. "Машина" стоит 500 миллионов евро, работает на зеленой электроэнергии и чрезвычайно быстра.

Имея вычислительную мощность более триллиона операций в секунду — что можно сравнить с мощностью миллиона смартфонов — "Юпитер" сейчас является самым быстрым суперкомпьютером Европы. - сообщают немецкие СМИ.

Кроме того, система считается особенно энергоэффективной. Учитывая огромное энергопотребление вычислительных операций искусственного интеллекта, подобное преимущество "Юпитера" является чрезвычайно уместным.

"В то время, когда цифровизация и искусственный интеллект требуют все больше энергии, с помощью "Юпитера" мы демонстрируем, как может выглядеть путь к ресурсоэффективным вычислениям", объясняет Астрид Ламбрехт, глава исследовательского центра Юлиха.

Канцлер Мерц уже назвал запуск системы Jupiter технологическим и научным прорывом. Суперкомпьютер в будущем поможет, в частности, в исследованиях климата и искусственного интеллекта.

Он должен вычислять климатические модели, разрабатывать лекарства — и укреплять позиции Европы в глобальной гонке искусственного интеллекта.

