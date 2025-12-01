У листопаді сили ППО знищили понад 9,7 тис. повітряних цілей ворога

$42.270.07
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 8840 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 17013 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 13586 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 23326 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35307 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48165 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41199 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42374 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39139 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Коваленко: росія прагнутиме знищити Україну та приєднати території, доки путін при владі
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від Генштабу
МОЗ зобов'язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров'ю - юристи
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 17002 перегляди
"УЗ-3000", бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 105103 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Париж
Дніпро (місто)
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Опалення
У листопаді сили ППО знищили понад 9,7 тис. повітряних цілей ворога

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У листопаді 2025 року сили протиповітряної оборони та авіація Сил оборони України знищили 9707 ворожих повітряних цілей, включаючи 11 ракет "Кинджал" та 2939 ударних дронів Shahed. Авіація Повітряних Сил здійснила 368 літаковильотів, уразивши командні пункти та скупчення живої сили противника.

У листопаді сили ППО знищили понад 9,7 тис. повітряних цілей ворога

Протягом листопада 2025 року протиповітряна оборона та авіація Сил оборони України знищили майже 10 тисяч ворожих повітряних цілей, включно з десятками ракет, тисячами ударних і розвідувальних дронів, а також об’єктами логістики та скупченням живої сили противника. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом листопада 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей:

  • 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
    • 51 крилату ракету Х-101;
      • 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
        • 20 крилатих ракет "Калібр";
          • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
            • 19 крилатих ракет "Іскандер-К";
              • 2939 ударних БпЛА типу Shahed;
                • 361 розвідувальний БпЛА;
                  • 6288 БпЛА інших типів.

                    Авіацією Повітряних Сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:

                    • близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;
                      • понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

                        У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника

                        - йдеться у повідомленні.

                        Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль

                        Ольга Розгон

