У листопаді сили ППО знищили понад 9,7 тис. повітряних цілей ворога

У листопаді 2025 року сили протиповітряної оборони та авіація Сил оборони України знищили 9707 ворожих повітряних цілей, включаючи 11 ракет "Кинджал" та 2939 ударних дронів Shahed. Авіація Повітряних Сил здійснила 368 літаковильотів, уразивши командні пункти та скупчення живої сили противника.
Протягом листопада 2025 року протиповітряна оборона та авіація Сил оборони України знищили майже 10 тисяч ворожих повітряних цілей, включно з десятками ракет, тисячами ударних і розвідувальних дронів, а також об’єктами логістики та скупченням живої сили противника. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Протягом листопада 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей:
- 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 51 крилату ракету Х-101;
- 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 19 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 2939 ударних БпЛА типу Shahed;
- 361 розвідувальний БпЛА;
- 6288 БпЛА інших типів.
Авіацією Повітряних Сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:
- близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника
