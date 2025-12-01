В ноябре силы ПВО уничтожили более 9,7 тыс. воздушных целей противника

В течение ноября 2025 года противовоздушная оборона и авиация Сил обороны Украины уничтожили почти 10 тысяч вражеских воздушных целей, включая десятки ракет, тысячи ударных и разведывательных дронов, а также объекты логистики и скопления живой силы противника. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В течение ноября 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:

Авиацией Воздушных Сил в течение ноября совершено 368 самолетовылетов, в том числе:

В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника