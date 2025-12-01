В ноябре силы ПВО уничтожили более 9,7 тыс. воздушных целей противника
В ноябре 2025 года силы противовоздушной обороны и авиация Сил обороны Украины уничтожили 9707 вражеских воздушных целей, включая 11 ракет "Кинжал" и 2939 ударных дронов Shahed. Авиация Воздушных Сил совершила 368 самолетовылетов, поразив командные пункты и скопления живой силы противника.
В течение ноября 2025 года противовоздушная оборона и авиация Сил обороны Украины уничтожили почти 10 тысяч вражеских воздушных целей, включая десятки ракет, тысячи ударных и разведывательных дронов, а также объекты логистики и скопления живой силы противника. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Подробности
В течение ноября 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:
- 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 51 крылатую ракету Х-101;
- 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 20 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 19 крылатых ракет "Искандер-К";
- 2939 ударных БпЛА типа Shahed;
- 361 разведывательный БпЛА;
- 6288 БпЛА других типов.
Авиацией Воздушных Сил в течение ноября совершено 368 самолетовылетов, в том числе:
- около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника
