09:32 • 4664 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 8718 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 16921 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 13538 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 23255 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35286 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48143 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41188 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42361 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39125 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
публикации
Эксклюзивы
В ноябре силы ПВО уничтожили более 9,7 тыс. воздушных целей противника

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В ноябре 2025 года силы противовоздушной обороны и авиация Сил обороны Украины уничтожили 9707 вражеских воздушных целей, включая 11 ракет "Кинжал" и 2939 ударных дронов Shahed. Авиация Воздушных Сил совершила 368 самолетовылетов, поразив командные пункты и скопления живой силы противника.

В ноябре силы ПВО уничтожили более 9,7 тыс. воздушных целей противника

В течение ноября 2025 года противовоздушная оборона и авиация Сил обороны Украины уничтожили почти 10 тысяч вражеских воздушных целей, включая десятки ракет, тысячи ударных и разведывательных дронов, а также объекты логистики и скопления живой силы противника. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Подробности

В течение ноября 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:

  • 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
    • 51 крылатую ракету Х-101;
      • 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
        • 20 крылатых ракет "Калибр";
          • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
            • 19 крылатых ракет "Искандер-К";
              • 2939 ударных БпЛА типа Shahed;
                • 361 разведывательный БпЛА;
                  • 6288 БпЛА других типов.

                    Авиацией Воздушных Сил в течение ноября совершено 368 самолетовылетов, в том числе:

                    • около 200 – на истребительное авиационное прикрытие;
                      • более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

                        В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника

                        - говорится в сообщении.

                        Ольга Розгон

