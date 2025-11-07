У Лондоні затримали алжирця, якого помилково випустили з тюрми

У Британії поліція знову затримала 24-річного громадянина Алжиру Брахіма Каддур-Шерифа, якого 29 жовтня випадково звільнили з в’язниці "Уондсворт" на південному заході Лондона. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Столична поліція Бриотанії повідомила, що чоловіка впізнали на вулиці Блексток-Роуд у північній частині міста, приблизно за 14 кілометрів від тюрми. Інформатор, який його помітив, негайно повідомив правоохоронців, і Каддур-Шерифа затримали о 11:23 за місцевим часом 7 листопада.

У листопаді 2024 року алжирець був засуджений за ексгібіціонізм, скоєний у березні того ж року. Суд призначив йому 18 місяців громадських робіт і внесення до реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини, терміном на п’ять років. Пізніше його повторно засудили за спробу крадіжки з проникненням і відправили до в’язниці.

Попри це, 29 жовтня його помилково звільнили, і лише кілька днів потому тюрма повідомила поліцію про інцидент, що призвело до початку масштабного розшуку.

