В Лондоне задержали алжирца, которого по ошибке выпустили из тюрьмы

В Британии полиция снова задержала 24-летнего гражданина Алжира Брахима Каддур-Шерифа, которого 29 октября случайно освободили из тюрьмы "Уондсворт" на юго-западе Лондона. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Столичная полиция Британии сообщила, что мужчину опознали на улице Блэксток-Роуд в северной части города, примерно в 14 километрах от тюрьмы. Заметивший его информатор немедленно сообщил правоохранителям, и Каддур-Шерифа задержали в 11:23 по местному времени 7 ноября.

В Украину из Польши экстрадировали участника преступной организации по изготовлению и сбыту наркотиков

В ноябре 2024 года алжирец был осужден за эксгибиционизм, совершенный в марте того же года. Суд назначил ему 18 месяцев общественных работ и внесение в реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления, сроком на пять лет. Позже его повторно осудили за попытку кражи со взломом и отправили в тюрьму.

Несмотря на это, 29 октября его ошибочно освободили, и лишь несколько дней спустя тюрьма сообщила полиции об инциденте, что привело к началу масштабного розыска.

В Калифорнии ищут подозреваемого в убийстве, которого случайно освободили из тюрьмы