В Лондоне задержали алжирца, которого по ошибке выпустили из тюрьмы

ukenru
11:23 • 7752 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 25053 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 26446 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 31436 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 27052 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28986 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29209 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32628 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69812 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58682 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 18579 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 14766 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 21393 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 10109 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 5550 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 25053 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 26446 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 31436 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 69812 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 43021 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Музыкант
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 4832 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 10231 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 21526 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 14882 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 18695 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Ракетная система С-400
Дипломатка

В Лондоне задержали алжирца, которого по ошибке выпустили из тюрьмы

Киев • УНН

 • 228 просмотра

24-летний Брахим Каддур-Шериф, которого 29 октября случайно выпустили из тюрьмы "Уондсворт", повторно задержан 7 ноября в Лондоне. Мужчина был осужден за эксгибиционизм и попытку кражи со взломом.

В Лондоне задержали алжирца, которого по ошибке выпустили из тюрьмы

В Британии полиция снова задержала 24-летнего гражданина Алжира Брахима Каддур-Шерифа, которого 29 октября случайно освободили из тюрьмы "Уондсворт" на юго-западе Лондона. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Столичная полиция Британии сообщила, что мужчину опознали на улице Блэксток-Роуд в северной части города, примерно в 14 километрах от тюрьмы. Заметивший его информатор немедленно сообщил правоохранителям, и Каддур-Шерифа задержали в 11:23 по местному времени 7 ноября.

В Украину из Польши экстрадировали участника преступной организации по изготовлению и сбыту наркотиков10.10.25, 11:27 • 3766 просмотров

В ноябре 2024 года алжирец был осужден за эксгибиционизм, совершенный в марте того же года. Суд назначил ему 18 месяцев общественных работ и внесение в реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления, сроком на пять лет. Позже его повторно осудили за попытку кражи со взломом и отправили в тюрьму.

Несмотря на это, 29 октября его ошибочно освободили, и лишь несколько дней спустя тюрьма сообщила полиции об инциденте, что привело к началу масштабного розыска.

В Калифорнии ищут подозреваемого в убийстве, которого случайно освободили из тюрьмы29.10.25, 19:57 • 4613 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Калифорния
Алжир
Украина
Лондон
Польша