В Калифорнии ищут подозреваемого в убийстве, которого случайно освободили из тюрьмы
Исайя Джеймон Эндрюс, подозреваемый в убийстве, был случайно освобожден из следственного изолятора в Калифорнии. В настоящее время ведутся его активные поиски с участием Службы маршалов США.
Продолжаются активные поиски Исайи Джеймона Эндрюса, 20-летнего жителя Кента, штат Вашингтон, который был случайно освобожден 22 октября из следственного изолятора Мартинеса в Мартинесе, Калифорния. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
После того как персонал понял, что Эндрюс был ошибочно освобожден, был начат поиск в непосредственной близости, но его не нашли
Ведомство также расследует обстоятельства его освобождения.
Эндрюс находился под стражей по местным обвинениям, ордеру на арест несовершеннолетнего, выданному в Сакраменто, и ордеру на арест за убийство, выданному в другом штате. Его разыскивают в связи со смертельным застрелением 20-летнего мужчины на парковке отеля Сиэтла.
Поиски продолжаются, и Служба маршалов США оказывает помощь
Полиция Сиэтла подтвердила, что Эндрюс был ранее арестован после преследования на автомобиле в Калифорнии.
