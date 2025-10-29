В Калифорнии ищут подозреваемого в убийстве, которого случайно освободили из тюрьмы

Продолжаются активные поиски Исайи Джеймона Эндрюса, 20-летнего жителя Кента, штат Вашингтон, который был случайно освобожден 22 октября из следственного изолятора Мартинеса в Мартинесе, Калифорния. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

После того как персонал понял, что Эндрюс был ошибочно освобожден, был начат поиск в непосредственной близости, но его не нашли – сообщил офис шерифа округа Контра-Коста.

Ведомство также расследует обстоятельства его освобождения.

Эндрюс находился под стражей по местным обвинениям, ордеру на арест несовершеннолетнего, выданному в Сакраменто, и ордеру на арест за убийство, выданному в другом штате. Его разыскивают в связи со смертельным застрелением 20-летнего мужчины на парковке отеля Сиэтла.

Поиски продолжаются, и Служба маршалов США оказывает помощь – добавил офис шерифа.

Полиция Сиэтла подтвердила, что Эндрюс был ранее арестован после преследования на автомобиле в Калифорнии.

