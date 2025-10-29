У Каліфорнії шукають підозрюваного у вбивстві, якого випадково звільнили з в’язниці
Ісайя Джеймон Ендрюс, підозрюваний у вбивстві, був випадково звільнений зі слідчого ізолятора в Каліфорнії. Наразі тривають його активні пошуки за участю Служби маршалів США.
Тривають активні пошуки Ісайї Джеймона Ендрюса, 20-річного жителя Кента, штат Вашингтон, якого випадково звільнили 22 жовтня зі слідчого ізолятора Мартінеса в Мартінезі, Каліфорнія. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
Після того як персонал зрозумів, що Ендрюса помилково звільнили, було розпочато пошук у безпосередній близькості, але його не знайшли
Відомство також розслідує обставини його звільнення.
Ендрюс перебував під вартою за місцевими звинуваченнями, ордером на арешт неповнолітнього, виданим у Сакраменто, та ордером на арешт за вбивство, виданим у іншому штаті. Його розшукують у зв’язку зі смертельним застреленням 20-річного чоловіка на парковці готелю Сіетла.
Пошуки тривають, і Служба маршалів США надає допомогу
Поліція Сіетла підтвердила, що Ендрюса було раніше заарештовано після переслідування на автомобілі в Каліфорнії.
