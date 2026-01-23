$43.170.01
15:12 • 6672 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 8238 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 11067 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 18368 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 41494 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 20119 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 23103 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 31540 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 69321 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34563 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
У Києві ще 1200 багатоповерхівок залишаються без тепла - Кличко

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Станом на 18:00 23 січня 1200 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла. Це будинки, які повторно підключають після ворожих атак 9 та 20 січня.

У Києві ще 1200 багатоповерхівок залишаються без тепла - Кличко

Станом на 18:00 23 січня без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок Києва, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання

- зазначив він.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація з енергосистемою в Україні є надважкою, особливо в Києві, Київській області та на Дніпровщині. Застосовуються екстрені відключення, а енергетики працюють цілодобово над відновленням.

Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23.01.26, 11:20 • 40407 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Україна
Денис Шмигаль
Київ