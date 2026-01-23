У Києві ще 1200 багатоповерхівок залишаються без тепла - Кличко
Київ • УНН
Станом на 18:00 23 січня 1200 багатоповерхівок у Києві залишаються без тепла. Це будинки, які повторно підключають після ворожих атак 9 та 20 січня.
Станом на 18:00 23 січня без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок Києва, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ситуація з енергосистемою в Україні є надважкою, особливо в Києві, Київській області та на Дніпровщині. Застосовуються екстрені відключення, а енергетики працюють цілодобово над відновленням.
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23.01.26, 11:20 • 40407 переглядiв