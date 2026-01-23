В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко
Киев • УНН
По состоянию на 18:00 23 января 1200 многоэтажек в Киеве остаются без тепла. Это дома, которые повторно подключают после вражеских атак 9 и 20 января.
По состоянию на 18:00 23 января без тепла остаются еще 1200 многоэтажек Киева, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, оставшиеся без теплоснабжения
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой в Украине сверхтяжелая, особенно в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. Применяются экстренные отключения, а энергетики работают круглосуточно над восстановлением.
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23.01.26, 11:20 • 40742 просмотра