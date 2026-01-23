В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко

$43.170.01
15:12 • 7260 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 9106 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 11400 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 18777 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 42087 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 20245 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 23272 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 31790 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 69560 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34645 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Популярные новости
Генпрокурор Кравченко: 214 уголовных производств открыто после проверок интернатов и детских домов, спасено 94 ребенкаVideo23 января, 08:40 • 4848 просмотра
Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рфPhoto23 января, 08:47 • 7232 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 40689 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 16494 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 16150 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 7254 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 42083 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 69559 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 65987 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 68629 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Абу-Даби
Европа
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 16189 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 16534 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 35180 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 50674 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 45486 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ

В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко

Киев • УНН

 • 452 просмотра

По состоянию на 18:00 23 января 1200 многоэтажек в Киеве остаются без тепла. Это дома, которые повторно подключают после вражеских атак 9 и 20 января.

В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко

По состоянию на 18:00 23 января без тепла остаются еще 1200 многоэтажек Киева, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, оставшиеся без теплоснабжения

- отметил он.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой в Украине сверхтяжелая, особенно в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. Применяются экстренные отключения, а энергетики работают круглосуточно над восстановлением.

Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23.01.26, 11:20 • 40742 просмотра

Ольга Розгон

Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Украина
Денис Шмыгаль
Киев