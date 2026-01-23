В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко

По состоянию на 18:00 23 января без тепла остаются еще 1200 многоэтажек Киева, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы подать теплоноситель во все дома, оставшиеся без теплоснабжения - отметил он.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с энергосистемой в Украине сверхтяжелая, особенно в Киеве, Киевской области и на Днепровщине. Применяются экстренные отключения, а энергетики работают круглосуточно над восстановлением.

Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города