У Києві повернули світло і тимчасові графіки у всіх районах - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання для 100 000 київських родин після масованої нічної атаки РФ. Усі райони столиці повернулися до тимчасових графіків відключень.
У Києві повернули світло і тимчасові графіки відключень у всіх районах після масованої атаки рф уночі, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.
Деталі
"Київ: енергетики повернули світло для 100 000 родин після масованої атаки. Деснянський район повертається до тимчасових графіків", - вказали у ДТЕК.
Перед цим у столиці повернули світло для 25 000 родин і вказували, що ще понад 100 000 залишаються без електропостачання.
Нагадаємо
За даними ДТЕК, вранці 107 000 родин залишилися тимчасово без світла після масованої атаки рф, а в Деснянському районі столиці ввели екстрені відключення світла, для інших жителів Києва діяли тимчасові графіки.
