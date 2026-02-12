У Києві повернули світло і тимчасові графіки у всіх районах - ДТЕК

$43.030.06
Ексклюзив
11:18 • 388 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 5136 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 16112 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 60032 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 41613 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 53815 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 42714 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 34342 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29253 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 57603 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Публікації
Ексклюзиви
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПКVideo12 лютого, 02:12 • 34137 перегляди
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 31504 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 5694 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 12417 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 18666 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 512 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 57585 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 51209 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 52804 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 62353 перегляди
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Дональд Трамп
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 18899 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 29112 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 30804 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 31298 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 32494 перегляди
У Києві повернули світло і тимчасові графіки у всіх районах - ДТЕК

Київ • УНН

 • 36 перегляди

ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання для 100 000 київських родин після масованої нічної атаки РФ. Усі райони столиці повернулися до тимчасових графіків відключень.

У Києві повернули світло і тимчасові графіки у всіх районах - ДТЕК

У Києві повернули світло і тимчасові графіки відключень у всіх районах після масованої атаки рф уночі, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.

Деталі

"Київ: енергетики повернули світло для 100 000 родин після масованої атаки. Деснянський район повертається до тимчасових графіків", - вказали у ДТЕК.

Перед цим у столиці повернули світло для 25 000 родин і вказували, що ще понад 100 000 залишаються без електропостачання.

Нагадаємо

За даними ДТЕК, вранці 107 000 родин залишилися тимчасово без світла після масованої атаки рф, а в Деснянському районі столиці ввели екстрені відключення світла, для інших жителів Києва діяли тимчасові графіки.

Екстрені відключення по регіонах, 107 тис. родин без світла у Києві після масованого удару рф12.02.26, 09:38 • 3092 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Київ