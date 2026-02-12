$43.030.06
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 760 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 5734 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 16569 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 61412 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 42240 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 54317 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 43129 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 34511 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 29384 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 58251 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
публикации
Эксклюзивы
В Киеве вернули свет и временные графики во всех районах - ДТЭК

Киев • УНН

 • 152 просмотра

ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения для 100 000 киевских семей после массированной ночной атаки РФ. Все районы столицы вернулись к временным графикам отключений.

В Киеве вернули свет и временные графики во всех районах - ДТЭК

В Киеве вернули свет и временные графики отключений во всех районах после массированной атаки РФ ночью, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.

Подробности

"Киев: энергетики вернули свет для 100 000 семей после массированной атаки. Деснянский район возвращается к временным графикам", - указали в ДТЭК.

Перед этим в столице вернули свет для 25 000 семей и указывали, что еще более 100 000 остаются без электроснабжения.

Напомним

По данным ДТЭК, утром 107 000 семей остались временно без света после массированной атаки РФ, а в Деснянском районе столицы ввели экстренные отключения света, для остальных жителей Киева действовали временные графики.

Экстренные отключения по регионам, 107 тыс. семей без света в Киеве после массированного удара рф12.02.26, 09:38 • 3120 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Киев