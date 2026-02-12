В Киеве вернули свет и временные графики во всех районах - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о возобновлении электроснабжения для 100 000 киевских семей после массированной ночной атаки РФ. Все районы столицы вернулись к временным графикам отключений.
В Киеве вернули свет и временные графики отключений во всех районах после массированной атаки РФ ночью, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.
Подробности
"Киев: энергетики вернули свет для 100 000 семей после массированной атаки. Деснянский район возвращается к временным графикам", - указали в ДТЭК.
Перед этим в столице вернули свет для 25 000 семей и указывали, что еще более 100 000 остаются без электроснабжения.
Напомним
По данным ДТЭК, утром 107 000 семей остались временно без света после массированной атаки РФ, а в Деснянском районе столицы ввели экстренные отключения света, для остальных жителей Киева действовали временные графики.
Экстренные отключения по регионам, 107 тыс. семей без света в Киеве после массированного удара рф12.02.26, 09:38 • 3120 просмотров