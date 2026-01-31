У Києві поступово відновлюють водо- та теплопостачання після аварії в енергосистемі - мер
Київ • УНН
Після аварії в енергосистемі Києва відновлюють водо- та теплопостачання. На лівому березі столиці вже повністю відновили подачу води, на правому – ситуація складніша.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про хід відновлювальних робіт у місті після масштабної аварійної ситуації в енергосистемі України. Фахівці працюють над стабілізацією систем життєзабезпечення, які були вимушено зупинені через дефіцит потужності та збої в електромережі. Про це пише УНН.
Деталі
Енергетикам та комунальникам уже вдалося повністю відновити подачу води на лівому березі столиці. На правобережжі ситуація залишається складнішою: у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах система наразі працює на пониженому тиску, проте фахівці продовжують нарощувати потужності насосних станцій.
Найбільш критичною залишається ситуація з опаленням: наразі без тепла залишаються 3419 багатоповерхівок, переважна більшість яких розташована на правому березі Києва. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше перезапустити котельні та повернути тепло в оселі киян.
