У Києві поступово відновлюють водо- та теплопостачання після аварії в енергосистемі - мер

15:43 • 2296 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 4104 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 4372 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 5054 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 3356 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 9862 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 16823 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17262 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
31 січня, 10:12 • 16626 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 23653 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Популярнi новини
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 18959 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 13822 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 12824 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції11:24 • 5612 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 5042 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 23657 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 53225 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 35178 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 39814 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 43076 перегляди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Прокудін Олександр Сергійович
Україна
Молдова
Румунія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 130 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 12954 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 19088 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 21145 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 20188 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

У Києві поступово відновлюють водо- та теплопостачання після аварії в енергосистемі - мер

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Після аварії в енергосистемі Києва відновлюють водо- та теплопостачання. На лівому березі столиці вже повністю відновили подачу води, на правому – ситуація складніша.

У Києві поступово відновлюють водо- та теплопостачання після аварії в енергосистемі - мер

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про хід відновлювальних робіт у місті після масштабної аварійної ситуації в енергосистемі України. Фахівці працюють над стабілізацією систем життєзабезпечення, які були вимушено зупинені через дефіцит потужності та збої в електромережі. Про це пише УНН.

Деталі

Енергетикам та комунальникам уже вдалося повністю відновити подачу води на лівому березі столиці. На правобережжі ситуація залишається складнішою: у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах система наразі працює на пониженому тиску, проте фахівці продовжують нарощувати потужності насосних станцій.

Найбільш критичною залишається ситуація з опаленням: наразі без тепла залишаються 3419 багатоповерхівок, переважна більшість яких розташована на правому березі Києва. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше перезапустити котельні та повернути тепло в оселі киян.

Київщина повертається до графіків, а у столиці поки тривають екстрені відключення - ДТЕК31.01.26, 17:23 • 1388 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Україна
Київ