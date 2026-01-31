В Киеве постепенно восстанавливают водо- и теплоснабжение после аварии в энергосистеме - мэр

$42.850.00
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 3218 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 5060 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 5252 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 5808 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 3886 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 10141 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17116 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17487 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
31 января, 10:12 • 16799 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 24210 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 53682 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 35574 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 40212 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 43460 просмотра
В Киеве постепенно восстанавливают водо- и теплоснабжение после аварии в энергосистеме - мэр

Киев • УНН

 • 382 просмотра

После аварии в энергосистеме Киева восстанавливают водо- и теплоснабжение. На левом берегу столицы уже полностью возобновили подачу воды, на правом – ситуация сложнее.

В Киеве постепенно восстанавливают водо- и теплоснабжение после аварии в энергосистеме - мэр

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о ходе восстановительных работ в городе после масштабной аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Специалисты работают над стабилизацией систем жизнеобеспечения, которые были вынужденно остановлены из-за дефицита мощности и сбоев в электросети. Об этом пишет УНН.

Детали

Энергетикам и коммунальщикам уже удалось полностью восстановить подачу воды на левом берегу столицы. На правобережье ситуация остается более сложной: в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах система сейчас работает на пониженном давлении, однако специалисты продолжают наращивать мощности насосных станций.

Наиболее критической остается ситуация с отоплением: сейчас без тепла остаются 3419 многоэтажек, подавляющее большинство которых расположено на правом берегу Киева. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее перезапустить котельные и вернуть тепло в дома киевлян.

Киевская область возвращается к графикам, а в столице пока продолжаются экстренные отключения - ДТЭК31.01.26, 17:23 • 1562 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Украина
Киев