В Киеве постепенно восстанавливают водо- и теплоснабжение после аварии в энергосистеме - мэр
Киев • УНН
После аварии в энергосистеме Киева восстанавливают водо- и теплоснабжение. На левом берегу столицы уже полностью возобновили подачу воды, на правом – ситуация сложнее.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о ходе восстановительных работ в городе после масштабной аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Специалисты работают над стабилизацией систем жизнеобеспечения, которые были вынужденно остановлены из-за дефицита мощности и сбоев в электросети. Об этом пишет УНН.
Детали
Энергетикам и коммунальщикам уже удалось полностью восстановить подачу воды на левом берегу столицы. На правобережье ситуация остается более сложной: в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах система сейчас работает на пониженном давлении, однако специалисты продолжают наращивать мощности насосных станций.
Наиболее критической остается ситуация с отоплением: сейчас без тепла остаются 3419 многоэтажек, подавляющее большинство которых расположено на правом берегу Киева. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее перезапустить котельные и вернуть тепло в дома киевлян.
