У Києві без тепла через атаку рф залишаються близько 500 будинків - мер

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 11376 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 15199 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 15999 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 17690 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 44478 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 37508 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 37457 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30447 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 29042 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24569 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
95%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto15 лютого, 06:55 • 12078 перегляди
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островахVideo15 лютого, 09:03 • 5736 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор15 лютого, 09:30 • 8568 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами15 лютого, 10:10 • 13737 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас11:01 • 8154 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 11378 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 89786 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 146713 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 80477 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 97010 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Гілларі Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 12265 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 20774 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 19850 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 22940 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 47329 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення

У Києві без тепла через атаку рф залишаються близько 500 будинків - мер

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Близько 500 будинків у Києві залишаються без теплопостачання після російського удару 12 лютого. Комунальники відновили подачу тепла у 2100 будинків із 2600.

У Києві без тепла через атаку рф залишаються близько 500 будинків - мер

У Києві станом на вечір неділі близько 500 будинків залишаються без теплопостачання внаслідок удару російських військ, завданого по столичній інфраструктурі 12 лютого. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив, пише УНН.

Деталі

"Комунальники відновили подачу теплоносія вже у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення). Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки", – зазначив мер.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що безперервні російські повітряні удари по критичній інфраструктурі столиці за два місяці довели місто до межі катастрофи. 3,5 мільйона мешканців переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення.

У столиці за добу відновили опалення в 1100 багатоповерхівках15.02.26, 08:48 • 3774 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ