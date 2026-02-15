У Києві без тепла через атаку рф залишаються близько 500 будинків - мер
Київ • УНН
Близько 500 будинків у Києві залишаються без теплопостачання після російського удару 12 лютого. Комунальники відновили подачу тепла у 2100 будинків із 2600.
У Києві станом на вечір неділі близько 500 будинків залишаються без теплопостачання внаслідок удару російських військ, завданого по столичній інфраструктурі 12 лютого. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив, пише УНН.
Деталі
"Комунальники відновили подачу теплоносія вже у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення). Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки", – зазначив мер.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що безперервні російські повітряні удари по критичній інфраструктурі столиці за два місяці довели місто до межі катастрофи. 3,5 мільйона мешканців переживають найсуворішу зиму з початку повномасштабного вторгнення.
