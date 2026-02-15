В Киеве без тепла из-за атаки РФ остаются около 500 домов - мэр
Около 500 домов в Киеве остаются без теплоснабжения после российского удара 12 февраля. Коммунальщики возобновили подачу тепла в 2100 домов из 2600.
В Киеве по состоянию на вечер воскресенья около 500 домов остаются без теплоснабжения в результате удара российских войск, нанесенного по столичной инфраструктуре 12 февраля. Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил, пишет УНН.
"Коммунальщики возобновили подачу теплоносителя уже в 2100 домов (из 2600, которые были без отопления). Городские службы продолжают работать 24/7, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки", – отметил мэр.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что непрерывные российские воздушные удары по критической инфраструктуре столицы за два месяца довели город до грани катастрофы. 3,5 миллиона жителей переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения.
