Эксклюзив
14:11
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
11:51
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
В Киеве без тепла из-за атаки РФ остаются около 500 домов - мэр

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Около 500 домов в Киеве остаются без теплоснабжения после российского удара 12 февраля. Коммунальщики возобновили подачу тепла в 2100 домов из 2600.

В Киеве без тепла из-за атаки РФ остаются около 500 домов - мэр

В Киеве по состоянию на вечер воскресенья около 500 домов остаются без теплоснабжения в результате удара российских войск, нанесенного по столичной инфраструктуре 12 февраля. Об этом городской голова Виталий Кличко сообщил, пишет УНН.

Подробности

"Коммунальщики возобновили подачу теплоносителя уже в 2100 домов (из 2600, которые были без отопления). Городские службы продолжают работать 24/7, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки", – отметил мэр.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что непрерывные российские воздушные удары по критической инфраструктуре столицы за два месяца довели город до грани катастрофы. 3,5 миллиона жителей переживают самую суровую зиму с начала полномасштабного вторжения.

