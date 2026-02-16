У Києві без опалення 400 будинків, для ще 1100 багатоповерхівок відновлення тепла поки неможливе - КМВА
Київ • УНН
У Києві 1500 будинків залишаються без опалення, при цьому 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах не можуть отримати тепло через критичні пошкодження інфраструктури. Понад 200 ремонтних бригад працюють над відновленням подачі теплоносія.
У Києві без опалення залишаються 1500 будинків, при чому у 1100 багатоповерхівок відновити тепло поки взагалі неможливо, повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.
Станом на 9 ранку з 2600 будинків без теплоносія залишилось 400 будинків. Але (…) 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла, туди через критичні пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, який надавав теплоносій, наразі його подати неможливо, (…) які відновити, на жаль, неможливо поки що
"Стосовно Дніпровського і Дарницького районів - вдалося завдяки роботі енергоштабу подати в ці будинки світло на триваліший час, і там відключення тривають... тільки в години пік - зранку та ввечері. (…) І тому вони можуть альтернативно зігрітися", - зазначила Поп.
Вона додала, що також є локальні аварії в будинках.
"Є будинки, де є аварії, їх близько кількох сотень, це орієнтовно 200-300 будинків з аварійністю, додатково до цієї цифри", - вказала речниця.
З її слів, над відновленням подачі теплоносія працюють понад 200 ремонтних бригад.
Доповнення
Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, 12 лютого у Києві близько 3700 будинків залишаються без тепла внаслідок атак рф, цифра потроїлася після нічного російського удару. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.
Окремо понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів залишалися теж без тепла. "Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", зазначав Кличко.