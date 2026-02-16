У Києві без опалення 400 будинків, для ще 1100 багатоповерхівок відновлення тепла поки неможливе - КМВА

У Києві без опалення залишаються 1500 будинків, при чому у 1100 багатоповерхівок відновити тепло поки взагалі неможливо, повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

Станом на 9 ранку з 2600 будинків без теплоносія залишилось 400 будинків. Але (…) 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла, туди через критичні пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, який надавав теплоносій, наразі його подати неможливо, (…) які відновити, на жаль, неможливо поки що