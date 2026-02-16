$43.100.11
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 18272 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 24991 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
15 лютого, 14:11 • 50762 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 11:51 • 44608 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 36101 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 33756 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 73400 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 52360 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 46965 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
У Києві без опалення 400 будинків, для ще 1100 багатоповерхівок відновлення тепла поки неможливе - КМВА

Київ • УНН

 • 662 перегляди

У Києві 1500 будинків залишаються без опалення, при цьому 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах не можуть отримати тепло через критичні пошкодження інфраструктури. Понад 200 ремонтних бригад працюють над відновленням подачі теплоносія.

У Києві без опалення 400 будинків, для ще 1100 багатоповерхівок відновлення тепла поки неможливе - КМВА

У Києві без опалення залишаються 1500 будинків, при чому у 1100 багатоповерхівок відновити тепло поки взагалі неможливо, повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

Станом на 9 ранку з 2600 будинків без теплоносія залишилось 400 будинків. Але (…) 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж без тепла, туди через критичні пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, який надавав теплоносій, наразі його подати неможливо, (…) які відновити, на жаль, неможливо поки що

- сказала Поп.

"Стосовно Дніпровського і Дарницького районів - вдалося завдяки роботі енергоштабу подати в ці будинки світло на триваліший час, і там відключення тривають... тільки в години пік - зранку та ввечері. (…) І тому вони можуть альтернативно зігрітися", - зазначила Поп.

Вона додала, що також є локальні аварії в будинках.

"Є будинки, де є аварії, їх близько кількох сотень, це орієнтовно 200-300 будинків з аварійністю, додатково до цієї цифри", - вказала речниця.

З її слів, над відновленням подачі теплоносія працюють понад 200 ремонтних бригад.

У Києві частина будинків знову з опаленням після ворожої атаки14.02.26, 08:55 • 9087 переглядiв

Доповнення

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, 12 лютого у Києві близько 3700 будинків залишаються без тепла внаслідок атак рф, цифра потроїлася після нічного російського удару. Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Окремо понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів залишалися теж без тепла. "Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", зазначав Кличко.

Юлія Шрамко

