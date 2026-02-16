В Киеве без отопления 400 домов, для еще 1100 многоэтажек восстановление тепла пока невозможно - КГВА

В Киеве без отопления остаются 1500 домов, причем в 1100 многоэтажках восстановить тепло пока вообще невозможно, сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

По состоянию на 9 утра из 2600 домов без теплоносителя осталось 400 домов. Но (…) 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла, туда из-за критических повреждений объекта критической инфраструктуры, который предоставлял теплоноситель, сейчас его подать невозможно, (…) которые восстановить, к сожалению, невозможно пока что - сказала Поп.

"Что касается Днепровского и Дарницкого районов - удалось благодаря работе энергоштаба подать в эти дома свет на более длительное время, и там отключения продолжаются... только в часы пик - утром и вечером. (…) И поэтому они могут альтернативно согреться", - отметила Поп.

Она добавила, что также есть локальные аварии в домах.

"Есть дома, где есть аварии, их около нескольких сотен, это ориентировочно 200-300 домов с аварийностью, дополнительно к этой цифре", - указала пресс-секретарь.

По ее словам, над восстановлением подачи теплоносителя работают более 200 ремонтных бригад.

Дополнение

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, 12 февраля в Киеве около 3700 домов остаются без тепла в результате атак рф, цифра утроилась после ночного российского удара. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Отдельно более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов оставались тоже без тепла. "Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель сейчас невозможно", отмечал Кличко.