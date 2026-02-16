$43.100.11
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 17614 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 24430 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 49808 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 44143 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 35897 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 33546 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 73273 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 52268 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46843 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве без отопления 400 домов, для еще 1100 многоэтажек восстановление тепла пока невозможно - КГВА

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Киеве 1500 домов остаются без отопления, при этом 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах не могут получить тепло из-за критических повреждений инфраструктуры. Более 200 ремонтных бригад работают над восстановлением подачи теплоносителя.

В Киеве без отопления 400 домов, для еще 1100 многоэтажек восстановление тепла пока невозможно - КГВА

В Киеве без отопления остаются 1500 домов, причем в 1100 многоэтажках восстановить тепло пока вообще невозможно, сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.

По состоянию на 9 утра из 2600 домов без теплоносителя осталось 400 домов. Но (…) 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла, туда из-за критических повреждений объекта критической инфраструктуры, который предоставлял теплоноситель, сейчас его подать невозможно, (…) которые восстановить, к сожалению, невозможно пока что

- сказала Поп.

"Что касается Днепровского и Дарницкого районов - удалось благодаря работе энергоштаба подать в эти дома свет на более длительное время, и там отключения продолжаются... только в часы пик - утром и вечером. (…) И поэтому они могут альтернативно согреться", - отметила Поп.

Она добавила, что также есть локальные аварии в домах.

"Есть дома, где есть аварии, их около нескольких сотен, это ориентировочно 200-300 домов с аварийностью, дополнительно к этой цифре", - указала пресс-секретарь.

По ее словам, над восстановлением подачи теплоносителя работают более 200 ремонтных бригад.

В Киеве часть домов снова с отоплением после вражеской атаки14.02.26, 08:55 • 9082 просмотра

Дополнение

Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, 12 февраля в Киеве около 3700 домов остаются без тепла в результате атак рф, цифра утроилась после ночного российского удара. Это многоэтажки как на левом, так и на правом берегах города. В частности, в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах.

Отдельно более 1100 многоэтажек в Деснянском и Дарницком районах после прошлых обстрелов оставались тоже без тепла. "Туда, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ, подать теплоноситель сейчас невозможно", отмечал Кличко.

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
