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У Карпатах мокрий сніг: якою буде погода у понеділок

Київ • УНН

 • 26821 перегляди

У західних областях України очікуються дощі, у Карпатах - мокрий сніг. На решті території прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря знизиться, вітер посилиться до 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с.

У західних областях очікуються дощі, у високогір’ї Карпат із мокрим снігом. На решті території  України прогнозується мінлива хмарність, а температура повітря дещо знизиться порівняно з попередніми днями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла", - йдеться у прогнозі синоптиків.

На решті території, згідно прогнозу, мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, в більшості північних областей вночі 6-11°, вдень 14-19°.

Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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