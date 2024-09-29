В Карпатах мокрый снег: какой будет погода в понедельник

В западных областях ожидаются дожди, в высокогорье Карпат с мокрым снегом. На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность, а температура воздуха несколько снизится по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

«В западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.

На остальной территории, согласно прогнозу, переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь; температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 20-25°, в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем 14-19°.

Ветер северный, на юге и востоке восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.