У Каїрі відновилися переговори про перемир'я в Газі за участі всіх сторін
Київ • УНН
У Каїрі відновилися переговори про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС за участю всіх сторін, включаючи представників Катару, США і Єгипту.
Переговори, спрямовані на узгодження умов перемир'я у семимісячній війні між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа, відновилися в Каїрі в середу "за участі всіх сторін". Передає УНН із посиланням на Barrons.
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Відновлення переговорів у Каїрі відбувається в присутності представників Ізраїлю і палестинського ісламістського руху, а також катарських, американських і єгипетських посередників, повідомляє джерело ЗМІ, близьке до єгипетської влади.
"Сьогодні в Каїрі відновилися переговори про перемир'я за участю всіх сторін", - повідомив близький до спецслужб єгипетський телеканал AlQahera News з посиланням на "високопоставленого чиновника", ім'я якого він не назвав.
Водночас, незважаючи на міжнародний тиск щодо перемир’я, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що має намір розпочати наземну операцію на південній околиці сектора Газа.
Нагадаємо
США вирішили тимчасово призупинити відправку нової партії зброї до Ізраїлю. Американські урядовці анонімно повідомили низці газет, посилаючись на побоювання, що ця зброя може бути використана ізраїльською армією під час вторгнення в Рафах, місто на півдні Сектору Газа, де в останні місяці знайшли притулок 1,4 мільйона палестинських цивільних осіб.
Це буде перша така затримка з тих пір, як адміністрація Байдена запропонувала повну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня. Вашингтон є найближчим союзником Ізраїлю та головним постачальником зброї.
При цьому, високопоставлений ізраїльський чиновник, який побажав залишитися неназваним, сказав Reuters, що "якщо нам доведеться битися нігтями, то ми зробимо те, що маємо".
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