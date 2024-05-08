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В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

В Каире возобновились переговоры о перемирии в Газе с участием всех сторон

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 10:07  •  3336 просмотра

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В Каире возобновились переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС с участием всех сторон, включая представителей Катара, США и Египта, направленные на согласование условий прекращения огня в семимесячной войне в секторе Газа.

Переговоры, направленные на согласование условий перемирия в семимесячной войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, возобновились в Каире в среду "с участием всех сторон". Передает УНН со ссылкой на Barrons.

Детали

Возобновление переговоров в Каире происходит в присутствии представителей Израиля и палестинского исламистского движения, а также катарских, американских и египетских посредников, сообщает источник СМИ, близкий к египетским властям.

"Сегодня в Каире возобновились переговоры о перемирии с участием всех сторон", - сообщил близкий к спецслужбам египетский телеканал AlQahera News со ссылкой на "высокопоставленного чиновника", имя которого он не назвал.

В то же время, несмотря на международное давление относительно перемирия, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что намерен начать наземную операцию на южной окраине сектора Газа.

Напомним,

США решили временно приостановить отправку новой партии оружия в Израиль. Американские чиновники анонимно сообщили ряду газет, ссылаясь на опасения, что это оружие может быть использовано израильской армией во время вторжения в Рафах, город на юге Сектора Газа, где в последние месяцы нашли убежище 1,4 миллиона палестинских гражданских лиц.

Это будет первая такая задержка с тех пор, как администрация Байдена предложила полную поддержку Израилю после нападения ХАМАС 7 октября. Вашингтон является ближайшим союзником Израиля и главным поставщиком оружия.

При этом, высокопоставленный израильский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сказал Reuters, что "если нам придется биться ногтями, то мы сделаем то, что имеем".

Германия направила два военных корабля в Южнокитайское море на фоне напряженности между КНР и Тайванем8 мая 2024, 09:03 • 6600 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
reutersReuters
kairКаир
rafakhРафах
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
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