У Генштабі ЗСУ заявили про успішне застосування ATACMS для удару по військових об'єктах рф
Київ • УНН
Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для точкового удару по військових об'єктах на території росії. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
У Генштабі зазначили, що незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину.
Там також підкреслили, що застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, триватиме.
