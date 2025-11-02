У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафти

$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
13:45 • 11981 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
10:54 • 20186 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 30621 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 47605 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 74797 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 80343 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 105414 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 94710 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 45408 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
росія у жовтні встановила рекорд за кількістю ракетних ударів по Україні з 2023 року - AFP
Генштаб: уражено артилерію та особовий склад російських загарбників у шести районах фронту
На Донеччині українські воїни збили рідкісний російський дрон "князь вєщій олєг"
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозру
ЗСУ створюють командування безпілотних систем ППО та розробляють концепцію знищення дронів вертольотами
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Ексклюзив
10:54 • 20176 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 30611 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 105412 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Німеччина
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Техніка
Дипломатка
Фільм
Опалення
MIM-104 Patriot

У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафти

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

У російському порту Туапсе танкер загорівся після атаки дронів, що призвело до розливу нафти в Чорному морі. Пляма нафтопродуктів сягнула трьох кілометрів у довжину.

У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафти

У російському порту Туапсе внаслідок масованої атаки українських дронів загорівся нафтовий танкер. За даними моніторингових груп, у Чорному морі утворилася пляма розлитих нафтопродуктів завдовжки до трьох кілометрів. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg та Телеграм-каналу "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

У ніч на неділю безпілотники атакували нафтоналивні об’єкти росії в районі туапсе та новоросійська – ключових логістичних вузлів "роснєфти" на чорноморському узбережжі.

Міноборони рф заявило, що нібито збито 71 дрон, однак уламки одного з них потрапили в палубу танкера, спричинивши займання. Екіпаж судна евакуювали.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у морі поблизу пошкодженого термінала зафіксовано розлив нафтопродуктів.

Пляма сягає близько трьох кілометрів у довжину та одного – у ширину і продовжує збільшуватись 

– повідомила моніторингова група з посиланням на супутникові знімки.

Термінал належить компанії "роснєфть" і використовується для експорту мазуту, дизельного палива та сирої нафти. Роботу аеропорту сочі тимчасово призупинено через загрозу нових атак.

Україна уразила інфраструктуру нафтопереробного підприємства у краснодарському краї02.11.25, 15:17 • 1626 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Чорне море
Україна