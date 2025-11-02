У Чорному морі після атаки дронів загорівся російський танкер: зафіксовано розлив нафти
Київ • УНН
У російському порту Туапсе танкер загорівся після атаки дронів, що призвело до розливу нафти в Чорному морі. Пляма нафтопродуктів сягнула трьох кілометрів у довжину.
У російському порту Туапсе внаслідок масованої атаки українських дронів загорівся нафтовий танкер. За даними моніторингових груп, у Чорному морі утворилася пляма розлитих нафтопродуктів завдовжки до трьох кілометрів. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg та Телеграм-каналу "Кримський вітер", пише УНН.
Деталі
У ніч на неділю безпілотники атакували нафтоналивні об’єкти росії в районі туапсе та новоросійська – ключових логістичних вузлів "роснєфти" на чорноморському узбережжі.
Міноборони рф заявило, що нібито збито 71 дрон, однак уламки одного з них потрапили в палубу танкера, спричинивши займання. Екіпаж судна евакуювали.
За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", у морі поблизу пошкодженого термінала зафіксовано розлив нафтопродуктів.
Пляма сягає близько трьох кілометрів у довжину та одного – у ширину і продовжує збільшуватись
Термінал належить компанії "роснєфть" і використовується для експорту мазуту, дизельного палива та сирої нафти. Роботу аеропорту сочі тимчасово призупинено через загрозу нових атак.
