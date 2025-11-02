В Черном море после атаки дронов загорелся российский танкер: зафиксирован разлив нефти
Киев • УНН
В российском порту Туапсе танкер загорелся после атаки дронов, что привело к разливу нефти в Черном море. Пятно нефтепродуктов достигло трех километров в длину.
В российском порту Туапсе в результате массированной атаки украинских дронов загорелся нефтяной танкер. По данным мониторинговых групп, в Черном море образовалось пятно разлитых нефтепродуктов длиной до трех километров. Об этом говорится в материале Bloomberg и Телеграм-канала "Крымский ветер", пишет УНН.
Подробности
В ночь на воскресенье беспилотники атаковали нефтеналивные объекты россии в районе Туапсе и Новороссийска – ключевых логистических узлов "Роснефти" на черноморском побережье.
Минобороны РФ заявило, что якобы сбит 71 дрон, однако обломки одного из них попали в палубу танкера, вызвав возгорание. Экипаж судна эвакуировали.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в море вблизи поврежденного терминала зафиксирован разлив нефтепродуктов.
Пятно достигает около трех километров в длину и одного – в ширину и продолжает увеличиваться
Терминал принадлежит компании "Роснефть" и используется для экспорта мазута, дизельного топлива и сырой нефти. Работа аэропорта Сочи временно приостановлена из-за угрозы новых атак.
