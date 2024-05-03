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У Байдена пояснили, чому він назвав Японію "ксенофобною" поряд з Індією, росією та Китаєм

У Байдена пояснили, чому він назвав Японію "ксенофобною" поряд з Індією, росією та Китаєм

Київ • УНН

 • 18677 перегляди

Байден назвав Японію, Індію, росію і Китай "ксенофобами" за те, що вони не приймають більше іммігрантів, стверджуючи, що заохочення імміграції сприятиме розвитку їхніх економік.

Президент США Джо Байден у середу назвав близького союзника США Японію "ксенофобською", лише через кілька тижнів після того, як він похвалив американо-японський союз. У четвер прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що президент намагався донести "ширший зміст". Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Байден так висловився  на заході поза камерою, стверджуючи, що Японія разом з Індією, росією та Китаєм досягне кращих економічних показників, якби країни більше сприяли імміграції.

"Ви знаєте, одна з причин, через яку наша економіка зростає, - це ви і багато інших. Чому? Тому що ми вітаємо іммігрантів. Ми дивимося на причину - подивіться, подумайте про це - чому Китай так сильно відстає в економічному плані? Чому в Японії проблеми? Чому росія? Чому Індія? Тому що вони ксенофоби. Вони не хочуть іммігрантів", - сказав Байден, згідно з офіційною стенограмою Білого дому, опублікованою в четвер. 

CNN зауважує, що у першому звіті про коментарі Байдена, який був опублікований репортерами пулу, Індія не включалася до списку згаданих ним країн.

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У четвер прессекретарка Карін Жан-П'єр сказала, що президент намагався донести до слухачів ширший зміст, коли назвав Японію та Індію "ксенофобськими".

"Він сказав, що, коли йдеться про те, хто ми є як нація, ми - нація іммігрантів, це закладено в нашій ДНК", - сказала вона журналістам, додавши пізніше, що Байден зробив "широкий коментар" у своїх висловлюваннях про Японію та Індію.

Вона назвала американо-японські відносини "важливими" і "міцними", які триватимуть, попри коментар Байдена. Щодо того, чи робитиме президент подібні зауваження в майбутньому, вона сказала: "Це залежить від президента".

Раніше того ж дня прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що йому нічого не відомо про будь-які контакти між Білим домом та урядами Японії або Індії.

"Президент Байден цінує їхні можливості з цілої низки питань, не тільки пов'язаних із безпекою", - сказав Кірбі.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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