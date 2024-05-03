У Байдена объяснили, почему он назвал Японию "ксенофобной" наряду с Индией, россией и Китаем

Президент США Джо Байден в среду назвал близкого союзника США Японию "ксенофобской", всего через несколько недель после того, как он похвалил американо-японский союз. В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что президент пытался донести "более широкий смысл". Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Байден так высказался на мероприятии вне камеры, утверждая, что Япония вместе с Индией, россией и Китаем достигнет лучших экономических показателей, если бы страны больше способствовали иммиграции.

"Вы знаете, одна из причин, по которой наша экономика растет, - это вы и многие другие. Почему? Потому что мы приветствуем иммигрантов. Мы смотрим на причину - посмотрите, подумайте об этом - почему Китай так сильно отстает в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? Почему россия? Почему Индия? Потому что они ксенофобы. Они не хотят иммигрантов", - сказал Байден, согласно официальной стенограмме Белого дома, опубликованной в четверг.

CNN отмечает, что в первом отчете о комментариях Байдена, который был опубликован репортерами пула, Индия не включалась в список упомянутых им стран.

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В четверг пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сказала, что президент пытался донести до слушателей более широкий смысл, когда назвал Японию и Индию "ксенофобскими".

"Он сказал, что, когда речь идет о том, кто мы есть как нация, мы - нация иммигрантов, это заложено в нашей ДНК", - сказала она журналистам, добавив позже, что Байден сделал "широкий комментарий" в своих высказываниях о Японии и Индии.

Она назвала американо-японские отношения "важными" и "крепкими", которые будут продолжаться, несмотря на комментарий Байдена. Относительно того, будет ли делать президент подобные замечания в будущем, она сказала: "Это зависит от президента".

Ранее в тот же день пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ему ничего не известно о каких-либо контактах между Белым домом и правительствами Японии или Индии.

"Президент Байден ценит их возможности по целому ряду вопросов, не только связанных с безопасностью", - сказал Кирби.

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