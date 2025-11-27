Туреччина відповіла на плани Макрона щодо "сил запевнення" для України: спочатку припинення вогню, потім - обговорення розгортання
Київ • УНН
Міністерство оборони Туреччини заявило, що припинення вогню між Україною та росією є обов'язковою умовою для обговорення розгортання "сил запевнення". Анкара готова до обговорення, але лише після встановлення чітких умов місії.
Міністерство оборони Туреччини заявило у четвер, що необхідно досягти припинення вогню між Україною та росією, перш ніж обговорювати можливість розгортання "сил запевнення", пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У вівторок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до складу сил входитимуть французькі, британські та турецькі військовослужбовці. Анкара, яка підтримувала теплі відносини як із москвою, так і з Києвом під час війни, заявила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але лише за умови визначення умов, пише видання.
Спочатку необхідно встановити припинення вогню між росією та Україною. Потім необхідно визначити рамки місії з чітким мандатом та ступінь участі кожної країни
Доповнення
Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової спільної робочої групи - на чолі з Францією та Великою Британією за участю США та Туреччини. Вона має на меті уточнити точні деталі військової підтримки, яку Європа надаватиме згідно з мирною угодою.
