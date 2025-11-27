Туреччина відповіла на плани Макрона щодо "сил запевнення" для України: спочатку припинення вогню, потім - обговорення розгортання

Міністерство оборони Туреччини заявило у четвер, що необхідно досягти припинення вогню між Україною та росією, перш ніж обговорювати можливість розгортання "сил запевнення", пише УНН з посиланням на Reuters.

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до складу сил входитимуть французькі, британські та турецькі військовослужбовці. Анкара, яка підтримувала теплі відносини як із москвою, так і з Києвом під час війни, заявила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але лише за умови визначення умов, пише видання.

Спочатку необхідно встановити припинення вогню між росією та Україною. Потім необхідно визначити рамки місії з чітким мандатом та ступінь участі кожної країни