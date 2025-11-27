Туреччина відповіла на плани Макрона щодо "сил запевнення" для України: спочатку припинення вогню, потім - обговорення розгортання

$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 14600 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 11805 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 33327 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 34330 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 68213 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 33953 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31545 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21806 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13451 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Популярнi новини
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 20905 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 21083 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 14245 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 21259 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 6840 перегляди
Публікації
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 5200 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 14600 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 33560 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 68213 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 37910 перегляди
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 5956 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 40834 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 74872 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 91010 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 90722 перегляди
Туреччина відповіла на плани Макрона щодо "сил запевнення" для України: спочатку припинення вогню, потім - обговорення розгортання

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Міністерство оборони Туреччини заявило, що припинення вогню між Україною та росією є обов'язковою умовою для обговорення розгортання "сил запевнення". Анкара готова до обговорення, але лише після встановлення чітких умов місії.

Туреччина відповіла на плани Макрона щодо "сил запевнення" для України: спочатку припинення вогню, потім - обговорення розгортання

Міністерство оборони Туреччини заявило у четвер, що необхідно досягти припинення вогню між Україною та росією, перш ніж обговорювати можливість розгортання "сил запевнення", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до складу сил входитимуть французькі, британські та турецькі військовослужбовці. Анкара, яка підтримувала теплі відносини як із москвою, так і з Києвом під час війни, заявила, що відкрита для обговорення такого розгортання, але лише за умови визначення умов, пише видання.

Спочатку необхідно встановити припинення вогню між росією та Україною. Потім необхідно визначити рамки місії з чітким мандатом та ступінь участі кожної країни

- заявило міністерство на пресбрифінгу у відповідь на запитання про коментарі Макрона.

Доповнення

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової спільної робочої групи - на чолі з Францією та Великою Британією за участю США та Туреччини. Вона має на меті уточнити точні деталі військової підтримки, яку Європа надаватиме згідно з мирною угодою.

"Коаліція охочих": робоча група за підтримки США займеться "фінальними гарантіями безпеки" у разі мирної угоди - Politico26.11.25, 09:49 • 2832 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна