Турция о планах Макрона на «силы заверения» для Украины: сначала прекращение огня, потом – обсуждение развертывания
Киев • УНН
Министерство обороны Турции заявило в четверг, что необходимо достичь прекращения огня между Украиной и Россией, прежде чем обсуждать возможность развертывания "сил заверения", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в состав сил будут входить французские, британские и турецкие военнослужащие. Анкара, которая поддерживала теплые отношения как с Москвой, так и с Киевом во время войны, заявила, что открыта для обсуждения такого развертывания, но только при условии определения условий, пишет издание.
Сначала необходимо установить прекращение огня между Россией и Украиной. Затем необходимо определить рамки миссии с четким мандатом и степень участия каждой страны
Дополнение
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной рабочей группы - во главе с Францией и Великобританией с участием США и Турции. Она имеет целью уточнить точные детали военной поддержки, которую Европа будет оказывать согласно мирному соглашению.
