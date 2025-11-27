$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
Турция о планах Макрона на «силы заверения» для Украины: сначала прекращение огня, потом – обсуждение развертывания

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Министерство обороны Турции заявило, что прекращение огня между Украиной и Россией является обязательным условием для обсуждения развертывания «сил заверения». Анкара готова к обсуждению, но только после установления четких условий миссии.

Турция о планах Макрона на «силы заверения» для Украины: сначала прекращение огня, потом – обсуждение развертывания

Министерство обороны Турции заявило в четверг, что необходимо достичь прекращения огня между Украиной и Россией, прежде чем обсуждать возможность развертывания "сил заверения", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в состав сил будут входить французские, британские и турецкие военнослужащие. Анкара, которая поддерживала теплые отношения как с Москвой, так и с Киевом во время войны, заявила, что открыта для обсуждения такого развертывания, но только при условии определения условий, пишет издание.

Сначала необходимо установить прекращение огня между Россией и Украиной. Затем необходимо определить рамки миссии с четким мандатом и степень участия каждой страны

- заявило министерство на пресс-брифинге в ответ на вопрос о комментариях Макрона.

Дополнение

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой совместной рабочей группы - во главе с Францией и Великобританией с участием США и Турции. Она имеет целью уточнить точные детали военной поддержки, которую Европа будет оказывать согласно мирному соглашению.

"Коалиция желающих": рабочая группа при поддержке США займется "финальными гарантиями безопасности" в случае мирного соглашения - Politico26.11.25, 09:49 • 2838 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Турция
Соединённые Штаты
Украина