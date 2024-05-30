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Цей рік буде показовим з точки зору сталості та функціонування аграрного бізнесу – УКАБ

Цей рік буде показовим з точки зору сталості та функціонування аграрного бізнесу – УКАБ

Київ • УНН

 • 144016 перегляди

2024 рік буде показовим з точки зору сталості та функціонування аграрного бізнесу. Він покаже, наскільки аграрії змогли пристосуватись до реалій через втрати від війни.

За минулий рік, більше тисячі аграрних компаній припинила свою діяльність. За словами генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Олега Хоменка, така тенденція пов’язана з тим, що запасів і ресурсів у бізнесу вже зовсім немає. Про це він розповів у коментарі журналісту УНН.

Через повномасштабну війну, втрати по орним землям України понад 20%, тому багато компаній припинили свою діяльність. Крім цього, компанії враховують ситуації з експортом нашої продукції, зокрема щодо світових цін та логістичної складової, що призводять до великих збитків сільськогосподарських компаній, вже протягом двох років

- каже Хоменко.

За його словами, якщо дивитись на валовий збір урожаю 2021 року, то він знаходиться на недосяжному рівні в теперішніх умовах.

"Зараз маємо прогнозований валовий збір урожаю, приблизно 70 млн тонн, що на 10 млн тонн менше у порівнянні з минулим роком. Звичайно на це впливають і агрокліматичні умови, враховуючи посуху цієї весни" - додає він.

Голова УКАБ зазначає, що закриття аграрних компаній будуть відчутними для внутрішнього споживача:

"Ми розуміємо, що це втрачені робочі місця, несплачені податки та заробітна плата для пайовиків. Для сільського населення та місцевих бюджетів, це серйозні втрати".

Він каже, що причин закриття аграрних компаній є декілька: оптимізація роботи, а саме через скорочення своїх адміністративних одиниць та мобілізаційні заходи, адже тепер дуже відчувається дефіцит кадрів.

Ми всі прекрасно розуміємо, що бізнес не збанкрутиться за один рік. У всіх були заощадження, які були сформовані минулими роками, і вони дали можливість протриматися два роки. На сьогоднішній день усім стало зрозуміло, що запасів і ресурсів зовсім немає. І ресурсів для того, щоб стабілізувати свій фінансовий стан теж уже немає. На мою думку, цей рік буде показовим з точки зору сталості та функціонування аграрного бізнесу. Він покаже, наскільки аграрії змогли пристосуватись до реалій

- завершив Хоменко.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення зросла кількість закриття бізнесу в юридичній сфері та аграрних підприємств. Найбільші ж рівні закриття бізнесу зафіксовані в Києві та області, Дніпропетровській, Львівській, а також Одеській, Запорізькій та Київській областях.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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