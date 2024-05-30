Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

За прошлый год, более тысячи аграрных компаний прекратила свою деятельность. По словам генерального директора Украинского клуба аграрного бизнеса Олега Хоменко, такая тенденция связана с тем, что запасов и ресурсов у бизнеса уже совсем нет. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

Из-за полномасштабной войны, потери по пахотным землям Украины более 20%, поэтому многие компании прекратили свою деятельность. Кроме этого, компании учитывают ситуации с экспортом нашей продукции, в частности относительно мировых цен и логистической составляющей, приводящие к большим убыткам сельскохозяйственных компаний, уже в течение двух лет - говорит Хоменко.

По его словам, если смотреть на валовой сбор урожая 2021 года, то он находится на недостижимом уровне в нынешних условиях.

"Сейчас имеем прогнозируемый валовой сбор урожая, примерно 70 млн тонн, что на 10 млн тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Конечно на это влияют и агроклиматические условия, учитывая засуху этой весной" - добавляет он.

Глава УКАБ отмечает, что закрытие аграрных компаний будут ощутимыми для внутреннего потребителя:

"Мы понимаем, что это потерянные рабочие места, неуплаченные налоги и заработная плата для пайщиков. Для сельского населения и местных бюджетов, это серьезные потери".

Он говорит, что причин закрытия аграрных компаний несколько: оптимизация работы, а именно из-за сокращения своих административных единиц и мобилизационные мероприятия, ведь теперь очень ощущается дефицит кадров.

Мы все прекрасно понимаем, что бизнес не обанкротится за один год. У всех были сбережения, которые были сформированы в прошлые годы, и они дали возможность продержаться два года. На сегодняшний день всем стало понятно, что запасов и ресурсов совсем нет. И ресурсов для того, чтобы стабилизировать свое финансовое состояние тоже уже нет. По моему мнению, этот год будет показательным с точки зрения устойчивости и функционирования аграрного бизнеса. Он покажет, насколько аграрии смогли приспособиться к реалиям - завершил Хоменко.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях.