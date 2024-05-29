В Україні найчастіше закривають бізнес аграрії та юридичні компанії: що стало причиною

З початку повномасштабного вторгнення, ліквідація компаній у юридичному секторі України зросла на 2,4 пункту до 4,7%, з великою часткою закриттів у великих правничих фірмах. У сільському господарстві частка ліквідацій зросла на 1,4 пункту. Найбільші ж рівні закриття бізнесу зафіксовані в Києві та області, Дніпропетровській, Львівській, а також Одеській, Запорізькій та Київській областях. Пише УНН з посиланням на YouControl.Market

З початку повномасштабного вторгнення частота закриття компаній з юридичних послуг зросла на +2,4 п.п.

Якщо серед 100 випадково відібраних українських компаній-банкрутів у 2021 році було лише 2,3 юридичні фірми, то серед усіх ліквідованих бізнесів під час повномасштабної війни на юридичний сектор уже припадає аж 4,7%. Така тенденція може бути свідченням підвищенням концентрації в даній достатньо фрагментованій галузі: в умовах війни більше шансів на виживання виявилось у крупних правничих фірм - пояснює фінансовий аналітик YouControl.Market Роман Корнилюк.

Другим у списку, де зріс рівень закриття компаній під час війни, стало сільське господарство. Частка сектору в ліквідації підприємств зросла на 1,4 відсоткових пункти.

Також до галузей з негативною динамікою входять операції з нерухомістю, медичні установи та фінансові послуги.

Більш ніж за два роки повномасштабної війни спостерігається зниження кількості ліквідацій серед компаній у таких галузях:

водопостачання;

деревообробка;



роздрібна та оптова торгівля;



будівництво.



Причини зниження частки в закритті підприємств даних індустрій варто шукати в галузевій специфіці. Сфера водопостачання, будівництва, громадського харчування, як і великі торгові мережі, належать до критичної інфраструктури, необхідність функціонування якої набуває нової ваги в воєнний час. Крім того, не можливо знехтувати і роллю сектору будівництва для відновлення та відбудови - зазначає Корнилюк.

За його словами,запроваджена монетарна підтримка, сприяла збільшенню оборотів у сферах оптової та роздрібної торгівлі. Всі ці чинники в сукупності позитивно вплинули на зменшення банкрутств у зазначених секторах економіки.

Найбільше ж бізнес закривався у таких регіонах як:

Київ та область; Дніпропетровська область;

Львівська;



Аналізуючи динаміку закриття компаній під час війни, можна відзначити, що Одеська, Запорізька та Київська області виявились тими регіонами, де число ліквідацій підприємств збільшилося найбільше. Зокрема, частка Одеської області в загальній кількості закритих компаній під час війни зросла на 1,6 відсоткових пункти, з 7,4% до 9%.

Це свідчить про погіршення умов для ведення бізнесу в Одеській області в умовах війни. Також на збільшення ліквідацій могло вплинути переселення компаній зі Східних регіонів. Після релокації, особливо в Одеській області, яка є однією з лідерів за кількістю перереєстрацій, не всі компанії змогли успішно продовжити свою діяльність.

У Запорізькій області частка закриттів підприємств зросла на 1 відсотковий пункт, у Київській — на 0,6 відсоткового пункта, у Черкаській області — на 0,5 відсоткового пункта, а в Полтавській — на 0,3 відсоткового пункта.

За темпами зростання частки області в офіційних припиненнях діяльності українських компаній під час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком лідерами стали Одеська, Запорізька та Київська області. На зростання питомої ваги саме цих регіонів у ліквідації бізнесів частково вплинуло не лише погіршення бізнес-клімату внаслідок бойових дій, а й схильність до релокації фінансово ослаблених компаній із сусідніх окупованих громад на підконтрольні Україні території даних областей - додає фінансовий аналітик.

За його словами суттєве падіння частки закриттів бізнесу відбулося в таких областях, як Херсонська, Харківська та Донецька і цей тренд є наслідком окупації частини цих регіонів, а не покращенням умов для ведення бізнесу. Зменшення кількості підприємств, що діють в юридичному полі цих регіонів, призводить до пропорційної зниження кількості банкрутств та припинень діяльності порівняно з періодом до окупації.

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