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В Україні найчастіше закривають бізнес аграрії та юридичні компанії: що стало причиною

В Україні найчастіше закривають бізнес аграрії та юридичні компанії: що стало причиною

Київ • УНН

 • 15995 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення зросла кількість закриття бізнесу в юридичній сфері та аграрних підприємств. Найбільші ж рівні закриття бізнесу зафіксовані в Києві та області, Дніпропетровській, Львівській, а також Одеській, Запорізькій та Київській областях

З початку повномасштабного вторгнення, ліквідація компаній у юридичному секторі України зросла на 2,4 пункту до 4,7%, з великою часткою закриттів у великих правничих фірмах. У сільському господарстві частка ліквідацій зросла на 1,4 пункту. Найбільші ж рівні закриття бізнесу зафіксовані в Києві та області, Дніпропетровській, Львівській, а також Одеській, Запорізькій та Київській областях. Пише УНН з посиланням на YouControl.Market

З початку повномасштабного вторгнення частота закриття компаній з юридичних послуг зросла на +2,4 п.п.

Якщо серед 100 випадково відібраних українських компаній-банкрутів у 2021 році було лише 2,3 юридичні фірми, то серед усіх ліквідованих бізнесів під час повномасштабної війни на юридичний сектор уже припадає аж 4,7%. Така тенденція може бути свідченням підвищенням концентрації в даній достатньо фрагментованій галузі: в умовах війни більше шансів на виживання виявилось у крупних правничих фірм

- пояснює фінансовий аналітик YouControl.Market Роман Корнилюк.

Другим у списку, де зріс рівень закриття компаній під час війни, стало сільське господарство. Частка сектору в ліквідації підприємств зросла на 1,4 відсоткових пункти.

Також до галузей з негативною динамікою входять операції з нерухомістю, медичні установи та фінансові послуги.

Більш ніж за два роки повномасштабної війни спостерігається зниження кількості ліквідацій серед компаній у таких галузях:

  • водопостачання;
  • деревообробка;
  • роздрібна та оптова торгівля;
  • будівництво.

Причини зниження частки в закритті підприємств даних індустрій варто шукати в галузевій специфіці. Сфера водопостачання, будівництва, громадського харчування, як і великі торгові мережі, належать до критичної інфраструктури, необхідність функціонування якої набуває нової ваги в воєнний час. Крім того, не можливо знехтувати і роллю сектору будівництва для відновлення та відбудови

- зазначає Корнилюк.

За його словами,запроваджена монетарна підтримка, сприяла збільшенню оборотів у сферах оптової та роздрібної торгівлі. Всі ці чинники в сукупності позитивно вплинули на зменшення банкрутств у зазначених секторах економіки.

Найбільше ж бізнес закривався у таких регіонах як:

  1. Київ та область;
  2. Дніпропетровська область;
  3. Львівська;

Аналізуючи динаміку закриття компаній під час війни, можна відзначити, що Одеська, Запорізька та Київська області виявились тими регіонами, де число ліквідацій підприємств збільшилося найбільше. Зокрема, частка Одеської області в загальній кількості закритих компаній під час війни зросла на 1,6 відсоткових пункти, з 7,4% до 9%.

Це свідчить про погіршення умов для ведення бізнесу в Одеській області в умовах війни. Також на збільшення ліквідацій могло вплинути переселення компаній зі Східних регіонів. Після релокації, особливо в Одеській області, яка є однією з лідерів за кількістю перереєстрацій, не всі компанії змогли успішно продовжити свою діяльність.

У Запорізькій області частка закриттів підприємств зросла на 1 відсотковий пункт, у Київській — на 0,6 відсоткового пункта, у Черкаській області — на 0,5 відсоткового пункта, а в Полтавській — на 0,3 відсоткового пункта.

За темпами зростання частки області в офіційних припиненнях діяльності українських компаній під час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком лідерами стали Одеська, Запорізька та Київська області. На зростання питомої ваги саме цих регіонів у ліквідації бізнесів частково вплинуло не лише погіршення бізнес-клімату внаслідок бойових дій, а й схильність до релокації фінансово ослаблених компаній із сусідніх окупованих громад на підконтрольні Україні території даних областей

 - додає фінансовий аналітик.

За його словами суттєве падіння частки закриттів бізнесу відбулося в таких областях, як Херсонська, Харківська та Донецька і цей тренд є наслідком окупації частини цих регіонів, а не покращенням умов для ведення бізнесу. Зменшення кількості підприємств, що діють в юридичному полі цих регіонів, призводить до пропорційної зниження кількості банкрутств та припинень діяльності порівняно з періодом до окупації.

Нагадаємо

Уряд готовий безоплатно надати насіння соняшника аграріям із прифронтових та постраждалих територій, які раніше подавали заявки на одержання насіння кукурудзи, проте для них не вистачило запасів. Очікується, що це дозволить їм обробити від 5 до 500 гектарів у кількох регіонах і потенційно отримати близько 360 мільйонів гривень доходу.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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