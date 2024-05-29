В Украине чаще всего закрывают бизнес аграрии и юридические компании: что стало причиной
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения возросло количество закрытия бизнеса в юридической сфере и аграрных предприятий. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях
С начала полномасштабного вторжения, ликвидация компаний в юридическом секторе Украины выросла на 2,4 пункта до 4,7%, с большой долей закрытий в крупных юридических фирмах. В сельском хозяйстве доля ликвидаций выросла на 1,4 пункта. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях. Пишет УНН со ссылкой на YouControl.Market
С начала полномасштабного вторжения частота закрытия компаний по юридическим услугам выросла на +2,4 п. п.
Если среди 100 случайно отобранных украинских компаний-банкротов в 2021 году было лишь 2,3 юридические фирмы, то среди всех ликвидированных бизнесов во время полномасштабной войны на юридический сектор уже приходится аж 4,7%. Такая тенденция может быть свидетельством повышением концентрации в данной достаточно фрагментированной отрасли: в условиях войны больше шансов на выживание оказалось у крупных юридических фирм
Вторым в списке, где вырос уровень закрытия компаний во время войны, стало сельское хозяйство. Доля сектора в ликвидации предприятий выросла на 1,4 процентных пункта.
Также в отрасли с негативной динамикой входят операции с недвижимостью, медицинские учреждения и финансовые услуги.
Более чем за два года полномасштабной войны наблюдается снижение количества ликвидаций среди компаний в таких отраслях:
- водоснабжение;
- деревообработка;
- розничная и оптовая торговля;
- строительство.
Причины снижения доли в закрытии предприятий данных индустрий стоит искать в отраслевой специфике. Сфера водоснабжения, строительства, общественного питания, как и крупные торговые сети, относятся к критической инфраструктуре, необходимость функционирования которой приобретает новый вес в военное время. Кроме того, невозможно пренебречь и ролью сектора строительства для восстановления и восстановления
По его словам,введенная монетарная поддержка, способствовала увеличению оборотов в сферах оптовой и розничной торговли. Все эти факторы в совокупности положительно повлияли на уменьшение банкротства в указанных секторах экономики.
Больше всего же бизнес закрывался в таких регионах как:
- Киев и область;
- Днепропетровская область;
- Львовская;
Анализируя динамику закрытия компаний во время войны, можно отметить, что Одесская, Запорожская и Киевская области оказались теми регионами, где число ликвидаций предприятий увеличилось больше всего. В частности, доля Одесской области в общем количестве закрытых компаний во время войны выросла на 1,6 процентных пункта, с 7,4% до 9%.
Это свидетельствует об ухудшении условий для ведения бизнеса в Одесской области в условиях войны. Также на увеличение ликвидаций могло повлиять переселение компаний из восточных регионов. После релокации, особенно в Одесской области, которая является одной из лидеров по количеству перерегистраций, не все компании смогли успешно продолжить свою деятельность.
В Запорожской области доля закрытий предприятий выросла на 1 процентный пункт, в Киевской — на 0,6 процентного пункта, в Черкасской области — на 0,5 процентного пункта, А в Полтавской — на 0,3 процентного пункта.
По темпам роста доли области в официальных приостановках деятельности украинских компаний во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом лидерами стали Одесская, Запорожская и Киевская области. На рост удельного веса именно этих регионов в ликвидации бизнесов частично повлияло не только ухудшение бизнес-климата в результате боевых действий, но и склонность к релокации финансово ослабленных компаний из соседних оккупированных общин на подконтрольные Украине территории данных областей
По его словам существенное падение доли закрытий бизнеса произошло в таких областях, как Херсонская, Харьковская и Донецкая и этот тренд является следствием оккупации части этих регионов, а не улучшением условий для ведения бизнеса. Уменьшение количества предприятий, действующих в юридическом поле этих регионов, приводит к пропорциональному снижению количества банкротств и прекращений деятельности по сравнению с периодом до оккупации.
Напомним
Правительство готово безвозмездно предоставить семена подсолнечника аграриям из прифронтовых и пострадавших территорий, которые ранее подавали заявки на получение семян кукурузы, однако для них не хватило запасов. Ожидается, что это позволит им обработать от 5 до 500 гектаров в нескольких регионах и потенциально получить около 360 миллионов гривен дохода.
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