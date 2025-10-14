Третина зі 190 боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

$41.600.10
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 18998 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
13 жовтня, 18:46 • 34762 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 28594 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 32489 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 28397 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 20548 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 18188 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні
13 жовтня, 13:46 • 13160 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей
13 жовтня, 12:44 • 13968 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
У Тернополі сталася масова сутичка між співробітниками ТЦК, поліцією та цивільними - ЗМІ
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС
Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дня
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 46262 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній тур
16-річна донька Тайсона Ф'юрі заручилася: Періс Ф'юрі захистила вибір доньки
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay's презентує оновлення бренду
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
Третина зі 190 боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень, третина з яких відбулася на Покровському напрямку. Ворог здійснив 108 авіаударів та залучив 5 214 дронів-камікадзе.

Третина зі 190 боїв припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Третина зі 190 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 14 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Дерилове, Шандриголове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки, Лиману й Дробишевого.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції наших оборонців у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Бересток, Русин Яр, Миколайпілля, Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоукраїнка, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Миролюбівка, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Січневе, Вороне, Степове, Новомиколаївка, Новогригорівка, Ялта та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі проводив наступальні дії в напрямку Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14.10.25, 07:29 • 11451 перегляд

Юлія Шрамко

