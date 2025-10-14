Треть из 190 боев на фронте пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Треть из 190 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 14 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 315 обстрелов, из них 69 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 214 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригоровка, Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

