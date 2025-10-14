$41.600.10
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 18998 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46 • 34762 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 28594 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 32489 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 28397 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 20548 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18188 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13 октября, 13:46 • 13160 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
13 октября, 12:44 • 13968 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
Треть из 190 боев на фронте пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 404 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боевых столкновений, треть из которых произошла на Покровском направлении. Враг совершил 108 авиаударов и задействовал 5 214 дронов-камикадзе.

Треть из 190 боев на фронте пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Треть из 190 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 14 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 190 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 315 обстрелов, из них 69 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5 214 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Николайполье, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригоровка, Ялта и Сосновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.

На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14.10.25, 07:29 • 11440 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Украина
Константиновка
Купянск