Транзит через Грузію виріс через закриття неба на Близькому Сході до 2 тис. рейсів на добу

Небо над Грузією стало одним із найзавантаженіших транзитних маршрутів між Європою та Азією після закриття повітряного простору над низкою країн Близького Сходу через військову ескалацію в регіоні. Це різко збільшило кількість транзитних рейсів та доходи авіаційних служб країни. Про це пише агентство bm.ge, передає УНН.

Деталі

За останні кілька днів навантаження на повітряний простір Грузії значно зросло. Якщо раніше його щодня перетинали в середньому близько 642 літаків, то зараз показник, за оцінками, сягає 1,5-2 тисячі рейсів на добу. Такий рівень трафіку для грузинського піднебіння фіксується вперше.

Зростання пов'язане з тим, що багато авіакомпаній, що виконують рейси між Європою та Азією, змушені обходити закритий або обмежений повітряний простір низки країн Близького Сходу, включаючи Іран, Ірак, Ізраїль та держави Перської затоки.

За використання повітряного простору авіакомпанії сплачують навігаційні збори державної Саакаеронавігації. Згідно з фінансовим звітом компанії за 2024 рік, середня плата за один транзитний політ складала 516 ларі (близько $189).

З урахуванням поточного обсягу трафіку, грузинське небо може приносити від $280 тис. до $375 тис. на день тільки за рахунок транзитних перельотів.

Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо

Додамо

Фінансовий звіт "Сакаеронавігації" за 2025 рік поки що не опубліковано. За даними за 2024 рік, через повітряний простір Грузії пройшло 234 293 рейси, а дохід компанії склав 120,8 млн. ларі (44,6 млн. доларів).

Підприємство обслуговує повітряний рух 844 співробітниками, включаючи 117 авіадиспетчерів.

Активи компанії оцінюються приблизно в 308 млн. ларі (113,8 млн. доларів), зобов'язання - близько 12 млн. ларі (4,4 млн. доларів). Основу інфраструктури становлять станції радіолокації, розташовані по всій території країни.

Головний авіаперевізник Дубая очікує повернення до повноцінної роботи найближчими днями