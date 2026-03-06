$43.810.09
15:35 • 14869 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 16769 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 19638 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 35593 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 18136 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 19596 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19279 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18891 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19463 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16795 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Транзит через Грузію виріс через закриття неба на Близькому Сході до 2 тис. рейсів на добу

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Повітряний простір Грузії став одним із найзавантаженіших транзитних маршрутів між Європою та Азією. Це приносить країні до $375 тис. щодня завдяки збільшенню кількості рейсів.

Транзит через Грузію виріс через закриття неба на Близькому Сході до 2 тис. рейсів на добу

Небо над Грузією стало одним із найзавантаженіших транзитних маршрутів між Європою та Азією після закриття повітряного простору над низкою країн Близького Сходу через військову ескалацію в регіоні. Це різко збільшило кількість транзитних рейсів та доходи авіаційних служб країни. Про це пише агентство bm.ge, передає УНН.

Деталі

За останні кілька днів навантаження на повітряний простір Грузії значно зросло. Якщо раніше його щодня перетинали в середньому близько 642 літаків, то зараз показник, за оцінками, сягає 1,5-2 тисячі рейсів на добу. Такий рівень трафіку для грузинського піднебіння фіксується вперше.

Зростання пов'язане з тим, що багато авіакомпаній, що виконують рейси між Європою та Азією, змушені обходити закритий або обмежений повітряний простір низки країн Близького Сходу, включаючи Іран, Ірак, Ізраїль та держави Перської затоки.

За використання повітряного простору авіакомпанії сплачують навігаційні збори державної Саакаеронавігації. Згідно з фінансовим звітом компанії за 2024 рік, середня плата за один транзитний політ складала 516 ларі (близько $189).

З урахуванням поточного обсягу трафіку, грузинське небо може приносити від $280 тис. до $375 тис. на день тільки за рахунок транзитних перельотів.

Національна авіакомпанія ОАЕ відновлює деякі польоти з Абу-Дабі - що відомо06.03.26, 09:19 • 4626 переглядiв

Додамо

Фінансовий звіт "Сакаеронавігації" за 2025 рік поки що не опубліковано. За даними за 2024 рік, через повітряний простір Грузії пройшло 234 293 рейси, а дохід компанії склав 120,8 млн. ларі (44,6 млн. доларів).

Підприємство обслуговує повітряний рух 844 співробітниками, включаючи 117 авіадиспетчерів.

Активи компанії оцінюються приблизно в 308 млн. ларі (113,8 млн. доларів), зобов'язання - близько 12 млн. ларі (4,4 млн. доларів). Основу інфраструктури становлять станції радіолокації, розташовані по всій території країни.

Головний авіаперевізник Дубая очікує повернення до повноцінної роботи найближчими днями06.03.26, 14:41 • 2634 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
