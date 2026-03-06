Транзит через Грузию вырос из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 2 тыс. рейсов в сутки

Небо над Грузией стало одним из самых загруженных транзитных маршрутов между Европой и Азией после закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока из-за военной эскалации в регионе. Это резко увеличило количество транзитных рейсов и доходы авиационных служб страны. Об этом пишет агентство bm.ge, передает УНН.

Детали

За последние несколько дней нагрузка на воздушное пространство Грузии значительно возросла. Если раньше его ежедневно пересекали в среднем около 642 самолетов, то сейчас показатель, по оценкам, достигает 1,5-2 тысячи рейсов в сутки. Такой уровень трафика для грузинского неба фиксируется впервые.

Рост связан с тем, что многие авиакомпании, выполняющие рейсы между Европой и Азией, вынуждены обходить закрытое или ограниченное воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока, включая Иран, Ирак, Израиль и государства Персидского залива.

За использование воздушного пространства авиакомпании платят навигационные сборы государственной Саакаэронавигации. Согласно финансовому отчету компании за 2024 год, средняя плата за один транзитный полет составляла 516 лари (около $189).

С учетом текущего объема трафика, грузинское небо может приносить от $280 тыс. до $375 тыс. в день только за счет транзитных перелетов.

Добавим

Финансовый отчет "Сакаэронавигации" за 2025 год пока не опубликован. По данным за 2024 год, через воздушное пространство Грузии прошло 234 293 рейса, а доход компании составил 120,8 млн. лари (44,6 млн. долларов).

Предприятие обслуживает воздушное движение 844 сотрудниками, включая 117 авиадиспетчеров.

Активы компании оцениваются примерно в 308 млн. лари (113,8 млн. долларов), обязательства - около 12 млн. лари (4,4 млн. долларов). Основу инфраструктуры составляют станции радиолокации, расположенные по всей территории страны.

