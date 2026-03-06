$43.810.09
15:35 • 15296 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 17362 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 20031 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 36252 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 18405 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 19755 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 19409 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 18962 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19520 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16845 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Транзит через Грузию вырос из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 2 тыс. рейсов в сутки

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Воздушное пространство Грузии стало одним из самых загруженных транзитных маршрутов между Европой и Азией. Это приносит стране до $375 тыс. ежедневно благодаря увеличению количества рейсов.

Транзит через Грузию вырос из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 2 тыс. рейсов в сутки

Небо над Грузией стало одним из самых загруженных транзитных маршрутов между Европой и Азией после закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока из-за военной эскалации в регионе. Это резко увеличило количество транзитных рейсов и доходы авиационных служб страны. Об этом пишет агентство bm.ge, передает УНН.

Детали

За последние несколько дней нагрузка на воздушное пространство Грузии значительно возросла. Если раньше его ежедневно пересекали в среднем около 642 самолетов, то сейчас показатель, по оценкам, достигает 1,5-2 тысячи рейсов в сутки. Такой уровень трафика для грузинского неба фиксируется впервые.

Рост связан с тем, что многие авиакомпании, выполняющие рейсы между Европой и Азией, вынуждены обходить закрытое или ограниченное воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока, включая Иран, Ирак, Израиль и государства Персидского залива.

За использование воздушного пространства авиакомпании платят навигационные сборы государственной Саакаэронавигации. Согласно финансовому отчету компании за 2024 год, средняя плата за один транзитный полет составляла 516 лари (около $189).

С учетом текущего объема трафика, грузинское небо может приносить от $280 тыс. до $375 тыс. в день только за счет транзитных перелетов.

Национальная авиакомпания ОАЭ возобновляет некоторые полеты из Абу-Даби - что известно06.03.26, 09:19 • 4640 просмотров

Добавим

Финансовый отчет "Сакаэронавигации" за 2025 год пока не опубликован. По данным за 2024 год, через воздушное пространство Грузии прошло 234 293 рейса, а доход компании составил 120,8 млн. лари (44,6 млн. долларов).

Предприятие обслуживает воздушное движение 844 сотрудниками, включая 117 авиадиспетчеров.

Активы компании оцениваются примерно в 308 млн. лари (113,8 млн. долларов), обязательства - около 12 млн. лари (4,4 млн. долларов). Основу инфраструктуры составляют станции радиолокации, расположенные по всей территории страны.

Главный авиаперевозчик Дубая ожидает возвращения к полноценной работе в ближайшие дни06.03.26, 14:41 • 2668 просмотров

Антонина Туманова

